Millonarios vive una situación incómoda, como hace varios torneos no le pasaba: está por fuera de los ocho y con la presión encima para conseguir los resultados y clasificar. Y más teniendo en cuenta que es el actual campeón, tanto de la Liga como de la Copa Colombia.

En el plantel son conscientes de ello y ahora entran en la recta final, buscando los triunfos que necesitan para volver a pelear la estrella. Y ahora tendrá tres partidos seguidos contra equipos en plena pelea por no descender. El primero será este jueves, contra el Atlético Huila, que hoy perdería su cupo en la A (8:20 p. m., con señal de Win Sports +).

Andrés Llinás, uno de los referentes del equipo y clave en la obtención de la estrella 16 (anotó gol en la final contra Nacional) sabe que el décimo lugar en la tabla no es lo que la historia de Millonarios exige.



“Siempre que Millonarios esté por fuera de los ocho es para preocuparse por la calidad de equipo que tenemos, pero también somos conscientes estamos mentalizados de que nos vamos a meter a los ocho y vamos a clasificar”, le dijo Llinás a EL TIEMPO.

Andrés Llinás.

El equipo que dirige Alberto Gamero encontró el gol en los dos últimos partidos, luego de anotar apenas cuatro en las primeras nueve fechas. “Es normal que los equipos bajen de pronto un poco la curva, pero es mucho mejor que esa curva llegó empezando el torneo y no finalizando. Ahora el rendimiento está subiendo y eso es lo importante”, analizó Llinás.



Los dos títulos vigentes para Millos, según el zaguero bogotano, generan una exigencia adicional. “Eso lo llena a uno más de responsabilidad cuando uno es campeón tanto de Liga como de Copa, a uno lo pone en la boca de todos. Uno tiene que tener la vara más alta, porque es difícil llegar a superarla. Uno tiene que tener un nivel casi perfecto, igual a lo que tuvimos el semestre pasado”, dijo.

Millonarios será juez del descenso

Después del Huila, Millonarios enfrentará a otros dos equipos con problemas de descenso, Envigado, el domingo como visitante, y Unión Magdalena, el primero de octubre en Bogotá.



“Son partidos muy difíciles. Nosotros tenemos la necesidad de ganar y ellos obviamente van a tener la misma urgencia, entonces van a ser partidos muy entretenidos y ellos van a intentar sumar, pero nosotros también queremos salir a ganar los tres partidos. No nos importa mucho el rival, porque nosotros sabemos que siempre tenemos que ganar”, dijo Llinás.



El zaguero acaba de renovar contrato por tres años con Millonarios. “Soy feliz acá. Si por mí fuera, podría quedarme acá toda la vida. Igual, uno siempre tiene el sueño de jugar afuera. Estoy tranquilo de renovar porque me da la tranquilidad que estoy buscando”, expresó.



Además de su capacidad para el fútbol, Llinás incursiona desde hace un año en la faceta como modelo: es la imagen de la marca Mango en Colombia: "Todavía no me siento tan cómodo como en la cancha, tan cómodo como en El Campín, pero cada vez me voy acostumbrando", dijo.



