Atlético Nacional y Millonarios ya se cruzaron en este semestre. Se enfrentaron en la tercera fecha del campeonato, el día en que el plantel principal volvió a presentarse frente a su público tras ganar la estrella 17.

Ese día, Millonarios le dio un repaso a Nacional y lo derrotó 1-2. Y desde entonces, ha mantenido el buen rendimiento, a tal punto de que hoy es el líder de la Liga, con 21 puntos.



Para Nacional, en cambio, el semestre no ha sido fácil, en medio de los problemas internos, la salida de referentes como Giovanni Moreno y, más recientemente, el cambio de presidente, cuando Emilio Gutiérrez dejó el cargo.



En lo deportivo, el equipo llegó a ser último, pero en las últimas fechas ha tenido una buena recuperación y, si este miércoles derrota a Envigado, será segundo en la tabla, detrás de Millos.

Mejía prendió el fuego con las declaraciones contra Millonarios



Sin embargo, el hincha de Nacional no está conforme con el fútbol que están mostrando los dirigidos por Hernán Darío Herrera, por lo que el capitán verde, Alexander Mejía salió al paso. Y por los laditos, le tiró una fuerte pulla a Millonarios.



"Uno entiende al hincha de que no solo basta ganar, sino hay que jugar bien, pero hay que ganar ¿por qué? Digámoslo, todo el mundo habla de Millonarios que juega muy bien y si juega muy bien, ¿pero los resultados están? y esto es de resultados", dijo Mejía.

Por favor no ataquen a Mejia…. Simplemente se llama “frustración” porque actualmente millonarios si es el que mejor juega. Duélale a quien le duela. Ibuprofeno 500mg para el dolor es una buena idea. Se vive del presente. — Jhon Parra (@Jhonpa80) August 30, 2022



"No estoy entrando en polémica con nadie porque no me gusta la polémica, pero esto es resultados. Porque de nada sirve tu jugar bonito llegar a lo más alto y al final, nada”, agregó el barranquillero.



El mensaje de Mejía caló en el plantel de Millonarios y uno de sus referentes,el zaguero central Andrés Llinás, salió al paso del jugador de Nacional.

La respuesta de Andrés Llinás a las declaraciones de Mejía



En declaraciones a El Alargue, de Caracol Radio, Llinás defendió lo que está haciendo su equipo y lo que están proyectando hacia el futuro.

Nacional vs. Millonarios. En acción, Andrés Llinás. Foto: Dimayor - Vizzor Image



""Yo creo que es entendible que de pronto un rival diga eso. Sabemos que el juego que estamos haciendo en un futuro va a tener que dar sus frutos, sabemos que tarde o temprano los títulos llegarán y cuando lleguen la idea es que no sea un título y que pase una vez cada mucho tiempo, sino que se haga un proceso en el que los títulos sean más seguidos. La idea de este fútbol es que hagamos un equipo competitivo", afirmó el zaguero bogotano.



Mientras Nacional es el actual campeón de Liga, Millonarios no gana nada desde que obtuvo la Superliga en 2018, de la mano de Miguel Ángel Russo y Hugo Gottardi, derrotando, justamente, a Nacional.



Para encontrar un título de Liga azul hay que retroceder al 2017-II, mientras la Copa Colombia no la gana desde 2011. ¿Tendrá razón Mejía?



