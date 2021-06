Millonarios pierde a unos de sus titulares para jugar contra Junior

Millonarios enfrenta este domingo al Junior de Barranquilla y tratará de remontar la serie para llegar a la final de la Liga 2021-I.

El club anunció este domingo la convocatoria de 18 jugadores para este encuentro y no aparece un nombre importante en la formación titular del club. En la lista no aparece el zaguero central Andrés Llinás.



Llinás fue titular en 18 de los 21 partidos que ha jugado Millonarios este semestre. No estuvo en los dos primeros juegos de la temporada, cuando aún estaba el uruguayo Matías de los Santos, ni tampoco, por acumulación de amarillas, en el juego contra Deportivo Cali, el último que los azules jugaron en El Campín.

¡Vamos todos unidos por la clasificación! Ⓜ️⚽️💙👊 Ellos son los 19 jugadores convocados por el profesor Alberto Gamero para el juego de vuelta de la Liga 2021-1 frente a Junior. pic.twitter.com/KUOW0GO3lR — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 13, 2021



Posteriormente, Millonarios anunció los resultados de las pruebas PCR y reportó dos casos de covid-19, sin especificar quiénes fueron los afectados.



Por lo pronto, Breiner Paz sería el reemplazo de Llinás en la formación titular para acompañar a Andrés Murillo en la zaga central. Cabe recordar que tampoco está disponible el costarricense Juan Pablo Vargas.



