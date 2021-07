Andrés Felipe Román está de regreso: buena noticia

El lateral Andrés Felipe Román está listo para volver a competencia con Millonarios: el club lo anunció como titular para el partido de este domingo contra Deportivo Pasto, en la primera fecha de la Liga 2021-II.

Así termina una novela que comenzó cuando se anunció su transferencia a Boca Juniors, de Argentina. Ese club, finalmente, no lo contrató porque no superó los exámenes médicos.

Cuando estuvo en Buenos Aires, los médicos de Boca aseguraron que Román sufría un miocardiopatía hipertrófica, una de las principales causas de muerte súbita en deportistas de alto rendimiento.



Sin embargo, a su regreso a Bogotá, el jugador fue sometido a nuevas pruebas. "El diagnóstico que da nuestro grupo de especialistas de la clínica Shaio es que con los estudios realizados no se puede concluir que tenga una miocardiopatía hipertrófica y por eso es que vamos a hacer toda la investigación para ver si, eventualmente, la tiene; si hay algún factor genético que la pueda determinar. Por eso se harán exámenes de muestras de su ADN en Alemania. Eso es lo que dice la junta médica consultada y queremos averiguar en la naturaleza de esta situación", dijo entonces el presidente de Millonarios, Enrique Camacho.



Así las cosas, al jugador se le sometió a un proceso en el que no tuvo entrenamiento como futbolista profesional, para determinar el comportamiento de su corazón, y el diagnóstico definitivo es que Román tiene "corazón de atleta".



Se trata de un síndrome que se da cuando una persona realiza una gran cantidad de actividad física de manera diaria, debido a que el corazón se acostumbra a trabajar a mayor intensidad y va aumentando su tamaño. Eso no genera ningún riesgo para el deportista.



Así las cosas, el técnico Alberto Gamero lo convocó para el partido contra Pasto y ahora lo ratifica en la formación titular. Román no jugaba desde el pasado 13 de febrero, cuando Millonarios perdió 1-0 contra La Equidad.



