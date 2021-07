¡Andrés Román puede jugar al fútbol! Millonarios lo habilita

Mediante un comunicado, Millonarios afirmó que le realizaron múltiples exámenes cardiológicos, estudios de genética en laboratorios internacionales y, posteriormente, un análisis de los resultados, síntomas y exámenes.

Estos determinaron que el jugador Andrés Felipe Román "no presenta la condición de Miocardiopatía Hipertrófica. Además, se concluyó que el diagnóstico es "corazón de atleta".



Con esto podrá seguir siendo deportista de alto rendimiento.



Cabe mencionar que Román fue descartado por Boca Juniors de Argentina por no superar las evaluaciones médicas. En ese entonces el diagnóstico fue una miocardiopatía hipertrófica.



Esto sucedió en febrero e inmediatamente regresó a Colombia, donde fue recibido por el presidente de Millonarios, el cuerpo técnico y los jugadores, quienes han apoyado todo su proceso.



Por su parte, desde el equipo embajador aseguran que se trataría del corazón de atleta, un síndrome que no tendría implicaciones para la salud del jugador.



Añadieron que este diagnóstico realizado "concuerda con el determinado en las valoraciones cardiológicas periódicas realizadas por Millonarios" desde el 2017, dice el comunicado.



Incluso, Román podría estar para este fin de semana en la primera fecha de la Liga ante Pasto. En el pasado partido amistoso de preparación, disputado con Fortaleza, estuvo en la cancha durante todo el tiempo.