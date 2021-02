Andrés Felipe Román: médicos de Millos desmienten diagnóstico de Boca

Andrés Felipe Román, jugador de Millonarios, recibió el jueves pasado una de las noticias más duras de su vida: había viajado a Argentina para firmar con Boca Juniors, pero el club argentino no lo contrató, al no superar los exámenes médicos.

Aunque el diagnóstico completo del club argentino no se divulgó oficialmente, se conoció que a Román le detectaron una miocardiopatía hipertrófica.



“La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad genética que se transmite de generación en generación. No es muy frecuente, se da una en cada quinientas, es muy fácil de detectar y cuando uno la detecta en un atleta de alto rendimiento se debe parar de hacer el deporte porque es progresiva. Para hacer deporte de alta competencia, está totalmente contraindicado, pues es la principal causa de muerte súbita”, declaró el cardiólogo Guillermo Brotman, jefe del departamento médico de Boca Juniors, a ‘W Radio’.



El lunes pasado, Millonarios sometió a Román a nuevas pruebas, en la clínica Shaio, una de las más reputadas en termas cardiacos, para determinar el alcance de su problema. Entre las pruebas que se le realizaron al jugador están un electrocardiograma, ecocardiograma y cardiorresonancia.



Cabe recordar que la transferencia del jugador a Argentina se iba a hacer justo en el límite del cierre del libro de contrataciones. Por esta razón, al lateral no le hicieron pruebas más a fondo y, por esta razón, Boca prefirió no arriesgarse.

Boca Juniors y Millonarios Fútbol Club de Colombia informan que el jugador Andrés Felipe Román no superó los estándares médicos requeridos por el Departamento Médico de Boca, requisito indispensable para la realización de la transferencia. pic.twitter.com/4HajFpE0MQ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 18, 2021

El resultado de una junta médica realizada este miércoles es que "no se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica".



"No se cumplen otros criterios imagenológicos igualmente característicos, además que el paciente no ha tenido síntomas cardiovasculares de ningún tipo durante su desempeño deportivo, así como tampoco tiene antecedentes familiares de la enfermedad", dice el comunicado.



"Los resultados de los exámenes tomados el lunes concluyen que 'el diagnóstico más probable es que se trate de un corazón de atleta'", agrega.



"Se realizarán exámenes genéticos en laboratorios especializados en el exterior para encontrar mutaciones de secuencias de ADN, que sumados a la consideración de los especialistas de suspender el ejercicio de alto rendimiento por tres meses (desacondicionamiento controlado) y con exámenes adicionales cardiovasculares y físicos, se permita alcanzar una conclusión definitiva", asegura el comunicado.



La Asociación Médica Colombiana, al conocerse el diagnóstico inicial de Román, emitió un comunicado en el que pidió no apresurarse y recomendó esperar a que al jugador le hicieran nuevos análisis.



Millonarios divulgó los resultados con autorización del jugador y anunció que acompañará todo el proceso.



Una fuente médica consultada por EL TIEMPO aseguró que la premura para realizar los exámenes tuvo mucho que ver en lo sucedido.



"Si el cierre del libro de pases hubiera sido a los 15 días de llevar al jugador a Buenos Aires, ni nos hubiéramos enterado de nada, porque habrían podido hacer todos los exámenes específicos", explicó.



DEPORTES