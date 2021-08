'Después de lo vivido estoy más fuerte': Andrés Román 

La Selección Colombia comenzó sus trabajos en el 'morfocilo' citado por el técnico Reinaldo Rueda. y unos de los jugadores presentes es el defensor de Millonarios Andrés Felipe Román, que ve esta convocatoria como un renacer luego del episodio que vivió con su salud y su fallido traspaso a Boca Juniors.

(Le puede interesar: Selección Colombia da inicio a su 'morfociclo')



"Siempre es especial estar acá. Después de lo vivido estoy más fuerte y mas consciente de lo que puedo dar. Estoy muy feliz", dijo Román, que este semestre volvió a la competencia con Millonarios, luego del caso de su supuesto caso de miocardiopatía hipertrófica, que lo obligó a parar hasta no tener resultados positivos en rigurosos exámenes médicos, tal como sucedió.



Estas fueron sus declaraciones a la prensa, en el primer día del trabajo de la Selección en Bogotá.



Selección: "Siempre que uno viene, tiene la posibilidad latente de que uno pueda estar llamado a un partido de Eliminatoria",

(Lea además: Fifa aprobó fechas triples de eliminatoria en septiembre y octubre)



Episodio de salud: "Trato de pasar el capítulo, mi presente es esta selección y Millonarios mi club y nada más, seguir adelante... Ha costado un poco la puesta a punto, el ritmo de partidos, los viajes, cuesta pero tengo mentalidad positiva para tomar el ritmo y he hecho las cosas de la mejor manera, eso se ha evidenciado en los partidos que he jugado. La confianza del profe Gamero ha estado, ha sido muy bueno conmigo, me ha dado tranquilidad y de todas maneras agradecer y revalidarlo en cancha".



Objetivos: "Trabajar, es la mentalidad del profe, buscar intensidad y conocernos un poco más, siempre fue así".



Altura: "He jugado en La Paz, es un tema de acondicionamiento un par de días".



DEPORTES

Más noticias de deportes

-Rueda hace cambio en la convocatoria del 'morfociclo'



-Las pérdidas millonarias para el Barcelona por la partida de Messi



-Meluk le cuenta... (El dorado no es leyenda)