El clásico entre Millonarios y Nacional trajo un sinfín de condimentos, no solo por lo que ocurrió el semestre pasado, durante la final que dejó al cuadro embajador como campeón de Colombia, sino también por el regreso de dos exjugadores que tuvieron su paso por Millonarios, incluso, siendo campeones: Andrés Felipe Román y Jhon Duque.



Ambos jugadores llegaron con sentimientos cruzados, por lo que consiguieron en el elenco azul. Desde el calentamiento, el recibimiento no fue el más cálido, especialmente para el lateral derecho.

Así recibieron a Román en El Campín

Foto: Jaiver Nieto, EL TIEMPO

El pitazo inicial no solo marcó lo que buscaba en la cancha cada equipo, sino la respuesta hostil de la afición al jugador de Nacional.



En cada momento que Román tocó la esférica, la silbatina se apoderó del escenario, en medio de los gritos y cánticos. No pasó inadvertido, pese a estar enfocado en el juego, se vio superado en varios momentos del juego.



Ya en lo deportivo, no tuvo su mejor primer tiempo, el gol de Millonarios llegó por esa zona. Del amor al odio hay un solo paso, una sola decisión, toda acción trae una reacción. El fútbol, lleno de su folclore, da cabida a todo ello, dentro del respeto.



El bogotano estuvo en cancha durante 83 minutos, siendo sustituido por Eddier Ocampo. En resumen, completó un total de 15 pases, de los 18 que intentó. Fue neutralizado en ataque, al no poder subir en esta zona al atacar. Su mapa de calor lo dejó en evidencia, no subió mucho al ataque y en la media distancia, que es una de sus virtudes, no logró empalmar.



Su salida del campo se dio en medio de los chiflidos del escenario, dejando cabizbajo el campo que una vez lo vio crecer en el fútbol, además, con la hinchada en contra, esa que una vez lo coreó, pero que por cosas de la vida, están en orillas distintas.

Román 'borró el rastro' de Millonarios

Luego del partido, Román borró de Instagram todas las fotos en las que había alusión a Millonarios.

Lo lograron. Finalmente lo rompieron. Finalmente ganaron. Destrozaron a alguien que siempre estaba feliz, que siempre sonreía. Alguien que no merecía el odio y se le volvió a romper el corazón.

