Andrés Felipe Román: horas cruciales para su carrera y su futuro

En menos de dos semanas, Andrés Felipe Román pasó de la posibilidad de llegar a la Selección Colombia y de jugar en Boca Juniors, uno de los clubes más grandes del continente, a la incertidumbre por saber si podrá volver a jugar al fútbol. Las horas que vienen serán cruciales para el lateral derecho titular de Millonarios.

Román, nacido en las divisiones menores azules, había debutado en primera división el 27 de mayo de 2017, en el partido que Millos perdió 2-1 con Deportivo Cali. El técnico que lo puso a jugar por primera vez con el primer equipo fue Miguel Ángel Russo, el mismo que ahora quería llevarlo a Boca.



Con mucha paciencia, Román hizo fila tras Jaír Palacios, el titular en esa posición en el equipo que logró la estrella 15, en 2017. Estuvo en el banco en la final contra Santa Fe. Ya para 2019, con Jorge Luis Pinto en el banco, Román era titular y ganó mucho en marca.



El que lo comenzó a trabajar como arma ofensiva fue Alberto Gamero, aunque este trajo para la posición a Elvis Perlaza. Al final, Román se ganó el puesto y el cariño de la gente, a tal punto que la situación médica que vive hoy en día ha tocado la fibra del hincha.



“A Andrés Felipe Román lo estamos esperando con los brazos abiertos. Tiene el respaldo de jugadores, cuerpo técnico y toda la directiva. Sé que también de la hinchada”, señaló Gamero en la rueda de prensa del partido que Millos le ganó 3-1 a Pasto, el jueves.



Sus buenas actuaciones y el llamado al microciclo de la Selección Colombia para jugadores locales presagiaban muy buenas cosas para Román, nacido en Bogotá hace 25 años. Sin embargo, la última semana cambió su panorama, que hoy es incierto.

Ida y vuelta

Román se despidió de sus compañeros y viajó el miércoles a Buenos Aires, con prácticamente todo arreglado para jugar con Boca. Pero los exámenes médicos en Argentina suelen ser muy rigurosos. Ya algunos jugadores colombianos tuvieron que devolverse en su momento, como le pasó, por ejemplo, a Martín Arzuaga en River Plate en 2005, al ser descartado en ese momento porque tenía “un alto riesgo de lesión”.



Al cierre de esta edición, ni Boca Juniors ni Millonarios han dado un parte oficial sobre la causa por la cual Román no superó los exámenes médicos. Lo que se conoce es por versiones de prensa, que hablan de una miocardiopatía hipertrófica progresiva.



¿En qué consiste este problema? Básicamente, en que el músculo cardiaco se vuelve anormalmente grueso. En muchos casos es asintomática y por esta razón no se diagnostica. Sin embargo, en ocasiones sí puede presentar algunos signos de alerta; entre ellos, dolor en el pecho, falta de aliento o problemas en el sistema eléctrico del corazón, que eventualmente causarían arritmias que podrían llevar a una muerte súbita.



Esta, por ejemplo, fue la causa oficial de la muerte del camerunés Marc-Vivien Foe, quien se desplomó en pleno partido entre la selección de su país y Colombia, el 26 de junio de 2003, a los 28 años. Foe actuó en varios clubes importantes de Europa, como el Lens, el West Ham, el Lyon y el Manchester City, y nunca le detectaron el problema, que era hereditario.



“Se puede llegar a operar, pero es una intervención muy complicada. Hay que estar muy preparado, tenés una pared muscular grande y tenés que sacar un pedacito de eso para que aumente la capacidad muscular. En general no se opera, se hace tratamiento”, le dijo el cardiólogo argentino Marcelo Debbag a TyC Sports.



En el caso de Román, fuentes de Millonarios consultadas por EL TIEMPO aseguraron que el cuerpo médico de Boca se comunicó con el del club bogotano para informar que habían detectado un “engrosamiento de un par de milímetros en una de las paredes cardiacas”.



¿Cuál es el alcance del problema? Es muy prematuro. En Boca no quisieron correr riesgos, teniendo en cuenta que el jueves se cerraba el libro de contrataciones y eso no daba tiempo para realizar más pruebas.



Por lo pronto, la última prueba que se le había realizado a Román en Millonarios fue a mediados de 2019, en la clínica Shaio de Bogotá, una de las más prestigiosas en temas de cardiología. En ese entonces, los resultados fueron normales.



El caso ha vuelto a abrir las críticas al cuerpo médico de Millonarios, que en varios casos ha tenido fallas en los diagnósticos, como en los de Santiago Montoya y Luciano Ospina. Este último se fue del club sin jugar ni un minuto en partidos oficiales, por a un problema de rodilla. Sobre Román, el club sacó un comunicado indicando que sus exámenes no habían mostrado nada extraño.

Andrés Felipe Román (der.), a su llegada a Bogotá. Lo recibe el técnico Alberto Gamero. Foto: Cortesía Saque de Meta

El diario argentino La Nación divulgó el resultado de la prueba en Boca. “Al realizarle la revisión médica de ayer (jueves), se observó que ese valor estaba ya por encima de lo deseable. Con los números en la mano, tras tres horas matutinas en la Clínica Genea de La Boca, al futbolista le realizaron por la tarde –durante dos horas más– una resonancia con contraste para constatar con mayor profundidad si en aquello no había algún error. Lamentablemente, el diagnóstico era el correcto”. Ahí se cortó la negociación.



Román llegó este sábado a Bogotá, donde nuevamente será sometido a chequeos para ver qué tratamiento se sigue en su caso. El presidente Enrique Camacho y todo el plantel de jugadores llegaron al aeropuerto El Dorado a acompañarlo y expresarle su solidaridad.



"Somos una familia en Millonarios y eso vinimos a demostrarle a Román. Con un el amor que lo despedimos, así mismo lo recibimos de nuevo", dijo ayer Gamero.

Aún es prematuro saber cuándo regresa a las canchas. El club emitió este sábado un nuevo comunicado en el que anuncia que el lunes se le realizarán nuevos exámenes.

Román pasó horas complicadas tras conocer su diagnóstico. Rompió en llanto durante varias horas, y el propio Miguel Ángel Russo fue hasta el Hotel Intercontinental, donde normalmente se concentra Boca, para darle ánimo y acompañarlo. El club no lo dejó solo mientras estuvo en la capital argentina, a la espera de su regreso a Colombia.



El lateral enfrenta ahora otro tema complicado: el psicológico, al no saber si puede volver a jugar. Por lo pronto, el plantel de Millonarios también le manifestó su apoyo.



“No estoy rompiendo códigos ni mucho menos. Como grupo sí tuvimos la oportunidad de hablar con él, y nosotros como compañeros le hicimos saber que lo queremos mucho, que aquí lo estamos esperando con los brazos abiertos”, declaró el portero Juan Moreno a ESPN.

“Es una lástima que no se haya podido dar lo de Boca, por acá lo estamos esperando un grupo de amigos; una familia que lo quiere demasiado y lo apoyaremos en lo que más podamos”, agregó el arquero, que también compartió microciclo de Selección con Román y ahora espera que pueda volver.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

