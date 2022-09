Colombia se estremeció con el asesinato de Andrés Escobar, el defensa de Nacional y de la Selección Colombia, que fue ultimado días después de haber terminado su participación en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Escobar fue abordado por un hombre, que le reclamó por la eliminación de la Selección en EE. UU., y luego fue atacado con un arma de fuego, disparos que le quitaron la vida.

El defensa central está encargado por el actor Juan Pablo Urrego, quien fue escogido por Netflix para ser el protagonista de la serie, que se estrenará el próximo 2 de noviembre.



“Esta es la historia del sueño de un país y un equipo que, partido tras partido, se fue volviendo trizas, en una pesadilla que llevaría a algunos hasta la muerte”, dijo Netflix.



No fu fácil escoger los actores, que interpretarán a Francisco Maturana, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, René Higuita, Leonel Álvarez, Luis Carlos Perea y Carlos el ‘Pibe’ Valderrama.



La serie aborda a Escobar, a punto de casarse y recuperado de una delicada lesión. Tenía el aval de Maturana para ser el sucesor de Valderrama como capitán de la Selección, cuando el samario se fuera del fútbol.



También se revela cómo sería la operación de Escobar para llegar al fútbol de Italia, pues lo quería el Milan, como reemplazo de Franco Baresi, el legendario jugador.



De igual manera, trata la serie de aclarar varios temas, como que su asesinato estaba vinculado con temas de narcotráfico o el tema de las apuestas en el fútbol.



