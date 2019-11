Cadavid no juega la final de la Copa por 'decisión institucional'

Independiente Medellín decidió no incluir en la nómina para el partido contra Deportivo Cali, en la ida de la final de la Copa Colombia, al zaguero central Andrés Felipe Cadavid.

El club, en un mensaje a través de su cuenta de Twitter, argumentó 'decisión institucional' para no incluir al jugador en la nómina titular.

🔵🔴🙌 Así vamos



Por una decisión institucional, Andrés Cadavid no hará parte de la nómina para el juego de hoy.



🙌 #VamosMedellín | pic.twitter.com/Jbm5CyftE4 — DIM (@DIM_Oficial) November 2, 2019

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) rechazó públicamente la decisión del DIM de sacar a Cadavid del partido.

Rechazamos la medida tomada por el @DIM_Oficial contra @AndresCadavid26 porque vulnera los derechos fundamentales al trabajo y la presuncion de inocencia. — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) November 2, 2019

Aldo Bobadilla, técnico del Medellín, fue consultado, antes del partido, por la periodista Vivian Murcia, de Win Sports, sobre el tema. Se limitó a responder: “Hemos tratado de armar un equipo de acuerdo a la situación y esperamos que nos vaya bien".



La versión que circuló antes del juego es que patrocinadores del Medellín presionaron para que Cadavid no fuera incluido. De hecho, Jaime Giraldo viajó a última hora y ocupó su lugar en la titular.



Esta semana, en una operación de extinción de dominio, se incautaron bienes relacionados con la banda 'La Terraza', entre los que estaba el polígono 'El Viejo Oeste', propiedad del jugador.



Cadavid no ha sido detenido y sus abogados insisten en que no está vinculado al proceso.



En el anuncio de la operación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez nombró a Cadavid como uno de los afectados con este golpe a varios cabecillas de la banda, que fueron capturados.



“Los mayores afectados por este golpe, quienes en su mayoría han sido capturados, son Alias Chicho, el Chivo, Cerdo, Guasón, Keiler, Tombolín, Pichigordo y Andrés Cadavid", explicó el alcalde.

El jueves, el club había sacado un comunicado sobre el tema en el que recalca que la institución no estaba vinculada al proceso y que estaba realizando "procesos internos".



DEPORTES