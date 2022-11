Este martes, en el Atanasio Girardot, se dieron cita Independiente Medellín y Águilas Doradas por la cuarta jornada de los cuadrangulares semifinales.

El equipo de Leonel Álvarez se adelantó con un penalti de Marco Pérez, a los 25 minutos, después de una falta de Víctor Moreno en el área.



Transcurría el minuto 35 del primer tiempo cuando el cuerpo arbitral decidió suspender el partido por unos minutos, debido a la torrencial lluvia que impedía la visibilidad e impedía que rodara el balón por los charcos. Después de varios minutos de espera, el partido al fin pudo reanudarse y tomar ritmo.



Ya en el segundo tiempo, sobre los 52' y después de la revisión del VAR, se sancionó penalti para DIM. El encargado de mandar la pelota al fondo fue Andrés Cadavid.



Transcurrían los 63 minutos, con los rojos estaban totalmente lanzados al ataque y llegó el segundo con sello de Luciano Pons, después de capturar un rebote.



Al final del partido, con el 2-1 plasmado en el marcador, el defensor Andrés Felipe Cadavid publicó un delicado video en sus redes sociales. En él, la denuncia de que habría sido amenazado con pistola por el escolta de Fernando Salazar, dueño de Águilas Doradas.



'El escolta dizque sacando pistola'

Andrés Felipe Cadavid (der.), capitán del Medellín. Foto: Luis Robayo. AFP

"Ey, hasta cuándo vamos a dejar que ese señor de Fernando Salazar nos quiera bravear, hermano. ¿Hasta cuándo? Nos va a bravear después de los partidos y el escolta dizque sacando pistola, que yendo a la camioneta (sic)", es lo primero que dice el central en su video.



"No papito, aquí no. Se está equivocando papi. ¿Es que se cree bandido o qué? ¿En esta época, hermano? No, papá, así no es. Fútbol en paz mi hermano, mire lo que vamos a hacer. Que ya nadie se le arruga, ¿qué se cree ese bobo, ome?", añade.



"No estoy de acuerdo que ese señor de Fernando Salazar, fuera del estadio, quiera bravearlo a uno. ¿Cree que estamos en la época de a dónde, de Pablo (Escobar)? No más, parceros, no se equivoquen", concluye.

Hasta el momento, ni Fernando Salazar ni ninguna persona del ala dirigencial de Águilas Doradas se ha pronunciado por el video de Cadavid.

