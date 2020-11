El caso de Andrés Andrade y Jarlan Barrer toma un rumbo inesperado

Los jugadores Andrés Andrade y Jarlan Barrera, del registro de Atlético Nacional, fueron habilitados para jugar con la escuadra, tras la apelación que presentó e l club antioqueño, luego de la determinación de no dejarlos actuar debido a que no habían cumplido la fecha de suspensión y en principio no podrían alienar contra América, este sábado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, el Comité Disciplinario del Campeonato se permite informar que el día 21 de noviembre de 2020, adoptó el proceso de la referencia, la cual se transcribe a continuación:



“RESUELVE:PRIMERO: Devolver sin trámite el recurso de apelación presentado por Atlético Nacional S.A. contra el artículo 2º de la Resolución No. 024 de 2020,de acuerdo a lo previsto en el artículo 171 del CDUpor improcedente, mal formulado y por lenguaje utilizado en contra la autoridad disciplinaria.



SEGUNDO: Admitir la solicitud de reconsideración presentada por el presidente de la DIMAYOR contra el artículo 2º de la Resolución No. 024 de 2020.



TERCERO: Revocar la decisión adoptada en el artículo 2º de la Resolución No. 024 de 2020, y por consiguiente declarar que los señores Andrés Andrade y Jarlan Barrera, jugadores inscritos con Atlético Nacional S.A., cumplieron la fecha pendiente de suspensión en el partido correspondiente por la 20º fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR 2020, encontrándose actualmente habilitados para el siguiente partido de la competencia.



La respectiva decisión es de inmediato cumplimiento. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 154 del CDU de la FCF, en un término de 30 días se notificará el fundamento íntegro de la decisión. Cordialmente, El Comité Disciplinario del Campeonato.



Con información de la oficina de prensa