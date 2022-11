Andrés Andrade, el centrocampista de Atlético Nacional le mencionó a Caracol Radio que no existía un acercamiento al América de Cali, y si bien aún se encuentra sin equipo, hay varios clubs que están interesados en contratarlo y le están haciendo propuestas.



El caleño de 33 años habló sobre su paso por el Atlético Nacional. Reconoció que tuvo un paso exitoso por el club antioqueño, “Desde que llegué me propuse unos objetivos y los cumplí”, aseguró.

Sin embargo, explicó que, aunque fue una salida sorpresiva, entiende que se da por las condiciones que vive el club. “Salgo tranquilo, contento con lo que se hizo y es lo que me queda… Con el profe hablé. Me dijo del deseo de que continuara para lo que se venía de cara a la Libertadores, pero fue la dirigencia que no vio productivo que me quedara”, mencionó Andrade en una entrevista para Caracol Radio.

El festejo del primer gol de Nacional, anotado por Jonathan Álvez (centro). Con él, Jarlan Barrera (izq.) y Andrés Andrade (der.). Foto: Dimayor - Vizzor Image

También, explicó que ha tenido bastantes ofertas, incluso algunas fuera de Colombia. Sin embargo, cuando le preguntaron por estas propuestas, no añadió información, “No te puedo hablar de equipo porque soy profesional y eso es muy privado. De mi boca no saldrá nada. Sí han habido 3 equipos que han mostrado interés, pero hasta ahora no hay nada cerrado”.



En los últimos días, los rumores sobre su llegada al América de Cali han ido creciendo, de hecho, para algunos hinchas, su llegada ya es un hecho. Pero Andrade desmintió esta información y dijo que de los clubes que se le han acercado, América de Cali no es uno de ellos, y que el rumor de su llegada es una completa mentira.

“El acercamiento que América tuvo conmigo fue hace un año, cuando era jugador de Nacional y fue el profesor Juan Carlos Osorio que me quería tener. Lo que han dicho ahora es mentira, no he tenido un acercamiento con ellos”, dijo Andrade.

A pesar de esto, Andrade mencionó que le encantaría jugar en el América, “Me gustaría llegar porque soy hincha del América, todo el mundo lo sabe. Esto hay que verlo por todas las cosas, desde lo deportivo, económico y lo que mi familia quiera”, sin embargo, explicó que el club no ha mostrado interés en estos últimos días en los que está buscando equipo.



