La periodista deportiva Andrea Guerrero, de RCN y Won Sports, se cansó de aguantar comentarios ofensivos en las redes sociales y tras ser señalada de "borracha" por parte de un usuario, explotó y alzó su voz.



Andrea exige respeto

"¿Saben algo? Cuando le respondo a algún agresivo en RRSS me dicen que no conteste nada, que no me desgaste. Sin embargo, me cansé de guardar silencio y naturalizar la agresión digital. Hay días como hoy en los que levanto la voz y pido que no nos hagan callar!", escribió la periodista.

Su pregunta en redes que originó este episodio fue "¿Quiénes clasifican?", a propósito de la decisiva fecha 20 de Liga, que este miércoles definirá los últimos tres cupos a cuadrangulares semifinales.

La periodista cucuteña, de 39 años, recibió apoyo en redes sociales después del ácido comentario que recibió.



A la Directora de Deportes RCN sigue siendo víctima de maltrato por lo sucedido en el Mundial de Brasil 2014, cuando la señalaron de estar pasada de tragos. Ella desmintió esta versión y mencionó que estaba "cansada”.



En su momento también tomó acciones legales por ser "un video muy malintencionado" que la afectó a ella y a su familia.

Los que queden del 1 al 8. Lea el reglamento. Borracha. https://t.co/3zT8RxLvUp — El Kínder de CortésⓂ️ (@El_KinderCortes) May 17, 2023

