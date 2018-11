El sorprendente Rionegro mide sus fuerzas contra un fuerte Junior

Rionegro Águilas jugará este jueves su primera semifinal de liga contra Junior de Barranquilla, que llega motivado por el gran momento que vive en el campeonato y en la Copa Suramericana, en la que acaricia la final luego vencer 0-2 a Independiente Santa Fe en Bogotá en el partido de ida, jugado hace un par de semanas.

El equipo dorado, como es conocido Rionegro, eliminó al Once Caldas en Manizales el pasado domingo y consiguió su primera clasificación a las semifinales bajo el liderazgo del técnico Jorge Luis Bernal.



Sin embargo, el duelo de vuelta dejó mermado a las Águilas ya que Bernal no podrá contar para la ida contra Junior con el mediocentro Francisco Rodríguez, que acumuló su quinta tarjeta amarilla, ni con el extremo Estéfano Arango, expulsado cuando ya estaba en el banquillo.



El Junior, entre tanto, empató 0-0 el domingo en su visita a La Equidad y consiguió la clasificación tras ganar 1-0 el partido de ida en Barranquilla. La principal duda del técnico colombo-uruguayo Julio Comesaña será el central Jefferson Gómez, que en el juego en Bogotá sufrió una lesión.



"El jugador realiza trabajos de recuperación, para poder ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico en los próximos partidos", afirmó el club en un escueto comunicado.



No obstante, el equipo rojiblanco tendrá al resto de sus figuras, como los delanteros Luis Díaz y Teófilo Gutiérrez, además del mediapunta Jarlan Barrera y el mediocentro Víctor Cantillo.



En el duelo que disputaron en la fase regular del torneo, el pasado 6 de septiembre, el Junior ganó 2-0 con un doblete de Barrera en la octava jornada del campeonato.

Alineaciones probables:

Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Daniel Muñoz, Camilo Pérez, Carlos Ramírez y Luis Mosquera; Jhonny Vásquez, Camilo Ayala, Leandro Velásquez, Freddy Hinestroza, Yilton Díaz; Humberto Osorio. D.T.: Sergio Guzmán (e).



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Willer Dita, Rafael Pérez, Gabriel Fuentes; James Sánchez, Luis Narváez, Víctor Cantillo, Jarlan Barrera; Luis Díaz y Teófilo Gutiérrez. DT: Julio Comesaña.



