El gol en Colombia tiene acento extranjero: ¿dónde están los locales?

Los apellidos del gol en la liga colombiana son extranjeros. Cano, argentino; Dinenno, uruguayo, y Aristeguieta, venezolano, son los punteros de la tabla de anotadores. Los delanteros nacionales han sido relegados, aunque los equipos punteros, Millonarios y Tolima, no tienen artillero y, sin embargo, ya están clasificados. ¿Qué pasó con los goleadores locales?

Germán Cano lleva tres campeonatos consecutivos mandando la parada. En 2018 hizo 32 goles y fue el máximo anotador en los dos torneos del año. Y en este ya lleva 20, aunque su equipo, el Medellín, está al borde de la eliminación. El escolta del argentino es un uruguayo, Juan Dinenno, quien en su primera temporada en Colombia lleva 12 tantos y puso al Cali a tiro de clasificación. Más atrás está Fernando Aristeguieta, quien ya tiene 11 tantos con el América, ya clasificado.

Alexis García, técnico del Pasto, que cumple gran campaña y está muy cerca de clasificar, analiza: “La posición de centro delantero, de goleador, se ha vuelto una debilidad para nuestro fútbol, ocurre porque muchos de los que hay aquí son argentinos, país de mucha más preparación de divisiones menores y donde los jugadores llegan un poco más completos al fútbol profesional. La otra razón es porque los nuestros que salen buenos se van de inmediato para el extranjero a ligas donde les pagan más, por eso nuestros goleadores no están aquí, sino afuera”.

​

Desde el 2017 no hay goleador colombiano en la Liga, en ese entonces fue Dayro Moreno, con Nacional, y quien hoy juega en Argentina, y lo siguió Ayron del Valle, de Millonarios, y quien hoy está en México. Ambos hicieron de a 11. El último gran goleador nacional fue Miguel Borja, que con Cortuluá anotó 19 tantos en 2016, mientras que Marco Pérez anotó el semestre pasado 17 tantos con el Tolima, solo que estuvo a la sombra de Cano. Hoy Pérez lleva 5.



Juan José Peláez, técnico colombiano, opina que lo que falta en la Liga es suplir a los goleadores que se marchan tan rápido. “Los goleadores están afuera del país y lo están porque son muy buenos. Cuando despuntan se los llevan, y ese espacio lo ocupan muchas veces los de afuera mientras el torneo local se vuelve a abastecer, porque exportamos bien y mucho, pero formamos poco y despacio”, dice. “En Colombia hay buenos centrodelanteros, pero están jóvenes y juegan en equipos de media tabla, como Huila o Rionegro, porque ese es el proceso; en los equipos grandes no hay tiempo para poner a un muchacho de ‘9’, porque requieren resultados inmediatos”, asegura.

Punteros sin goleador

Aunque los goleadores nacionales no estén despuntando en esta liga, y el mejor anotador local sea Carlos Peralta de Equidad, con 10 tantos, hay equipos que no han sentido la falta de un goleador. El caso más concreto es el de Millonarios, puntero de la Liga y el más anotador del campeonato, con 29 tantos. O Tolima, que es segundo y tampoco tiene artillero definido. Incluso el Pasto, de gran campaña sin necesidad de un goleador.



“Lo de Tolima es por la continuidad de un proceso. Y Millonarios se distingue por el trabajo colectivo. Millonarios corre más que el resto. Además, tiene conceptos claros de llegar a posición de gol, no a estar en zona de gol”, dice Peláez.



García, por su parte, asegura que su Pasto ha encontrado ventajas en el hecho de no tener goleador. “A veces es mejor llegar que estar. Los volantes pisan el área y se reparten los goles, así se suple al goleador. Además, un solo goleador hace que el rival tenga un solo punto de referencia”, dice.



DEPORTES