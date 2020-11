Análisis: Nacional, de mal en peor

De mal en peor está el rendimiento de Atlético Nacional, quien fue superado por Millonarios al que le bastó un tiempo para liquidar el partido por 3-0, en partido disputado este sábado en el estadio El Campín de Bogotá.

Alberto Gamero volvió a superar a los verdolagas, quien de los últimos 11 partidos que dirigió, ganó 8, empató dos y sufrió una derrota.



Otro partido sin el cero en el arco: Ya son 13 partidos consecutivos en los que Atlético Nacional sufrió goles en su arco. A pesar de las variantes en defensa, no hay consistencia al sistema y los rivales conocen de memoria lo que más le afecta a Nacional.



Salirse de la presión por banda y ganarles la espalda a los centrales. La defensa sufre mucho y en este juego, Diego Braghieri no tuvo un buen partido, siendo débil en los duelos y cometiendo un penal, que derivaron en dos de los tres goles de Millonarios.



Sin liderazgo: No se nota dentro del equipo, un hombre que ponga orden en el equipo, que empuje anímicamente y que alcance a tener un revulsivo cuando el marcador es adverso y el juego no se encuentra.



Poca dinámica: Pese a que en el segundo tiempo hubo más aproximaciones en el arco contrario, el ataque era muy estático y predecible en la defensa local, que contaba con un hombre menos desde el comienzo de la etapa complementaria.



Tenencia de la pelota, pero sin ser peligroso: Con más del 60 por ciento de la posesión de la pelota, Nacional no fue un equipo ofensivo, ni sólido en el ataque. Esa poca consistencia se vio afectada por la contundencia de su rival, quien, de seis llegadas, marcó tres goles.



Pelota quieta: Nacional volvió a tener muchos tiros libres cerca al área, pero esas ocasiones fueron desperdiciadas. Ya van 53 partidos en los que el conjunto verdolaga no aprovecha un lanzamiento de falta para convertir. Sumado al juego aéreo que no fue eficaz, cada centro terminaba en el control del rival.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8