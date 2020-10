Análisis: Con dignidad, Millos goleó a Nacional y se metió en la pelea

Para los hinchas de Millonarios, el partido contra Nacional, como el clásico con Santa Fe, es el que no se puede perder, el de la dignidad. Pero este juego, además, era el de salvar la crisis, el de volver a soñar, así el panorama sea muy complicado.

Millos brilló en la primera etapa y aguantó con uno menos en la segunda, y así goleó 3-0 a su otro rival de siempre, anoche en El Campín.



El primer tiempo, este sí, fue el mejor de la era Gamero, y casi que desde la estrella 15. Un equipo con el orden que ya había insinuado en otros juegos, pero con la contundencia que le hacía falta desde hace muchos, muchos meses.



El DT leyó bien el partido y aprovechó todas las fallas que suele cometer Nacional atrás: debilidad por las bandas y muchos espacios a la espalda de su defensa.

Millos, por supuesto, también tenía debilidades, pero supo, inicialmente, aprovecharlas a su favor, como la ausencia de un lateral izquierdo.



En el primer tiempo, el paraguayo Diego Godoy fue un extremo más y le puso problemas a la defensa verde. Por el otro lado, el joven Émerson Rodríguez también aprovechaba la banda.



Pero el primer gol llegó por el centro, cuando Rodríguez, a los 19 minutos, aprovechó una gran habilitación de Mackálister Silva y venció al portero José Fernando Cuadrado.



El segundo tanto llegó tras una revisión de VAR, que salvó al juez Alexánder Ospina, quien no vio un penalti claro y evidente de Diego Braghieri a Cristian Arango. En el minuto 30, Cuadrado le detuvo el cobro a Ayron del Valle, pero en el rebote, el propio atacante azul la mandó al fondo del arco.



Nacional, que buscó alguna solución con la entrada del juvenil Jimer Fory por Sebastián Gómez, intentó tímidamente buscar el descuento y teminó absolutamente expuesto, algo que Millonarios aprovechó para conseguir el tercero, en el cuarto minuto de reposición y en la mejor jugada colectiva del año, en la que participaron Arango, Silva y Del Vale, que terminó con un pase al vacío de Mackálister y un remate de ‘Chicho’, que dejó sin opciones a Cuadrado. ¿Muy largo el 3-0 del primer tiempo? No, para nada...



Juan Carlos Osorio, el técnico de Nacional, no tuvo reparo en hacer un cambio profundo en su equipo: para el segundo tiempo mandó tres cambios, de un solo tacazo: afuera Braghieri, Jarlan Barrera, que pasó inédito, Fabián González Lasso.



Y adentro, Andrés Andrade, Brayan Rovira y Yerson Candelo. Los tres que entraron le dieron otro aire a Nacional. Andrade y Rovira comenzaron a acercar al equipo y Candelo puso a trabajar a Godoy, que ya no tuvo la misma libertad para salir.



Otra intervención del VAR, que vio un toque sutil de Juan Pablo Vargas, suficiente para detener una oportunidad manifiesta de gol, hizo que el partido fuera otro.



El costarricense terminó expulsado, Gamero rearmó la defensa metiendo a Breiner Paz por Del Valle y el juego fue más parecido a lo que uno se imaginaba antes de que comenzara, con la iniciativa de Nacional y el aguante azul en su campo.





Sin embargo, la efervescencia de Nacional se fue apagando poco a poco, Millonarios se esforzó como nunca para aguantar el resultado con uno menos, a tal punto que varios jugadores terminaron con calambres, como Arango, Rodríguez y el portero Moreno, que tuvo un buen debut.



Y así, Millos aún sueña con meterse a los ocho, así las cuentas aún no le cuadren del todo. Ya son ocho fechas sin perder en la Liga y tres victorias en los últimos cuatro juegos.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes de EL TIEMPO

@josasc