En un partidazo en el Atanasio, Medellín empató 2-2 con Tolima

Deportes Tolima tuvo que luchar contra la mala fortuna y las lesiones para salvar, en el último minuto del tiempo reglamentario, un empate frente al Medellín, en un partido que comenzó dominando, que sufrió en el comienzo del segundo tiempo y que ahora lo deja con la posibilidad de rematar en su estadio y buscar la clasificación a la final de la Liga, otra vez.

Medellín llegó poco al comienzo, no aprovechó cuando pudo y ahora tendrá que ir a ganar a Ibagué si quiere seguir soñando con la sexta estrella. No lo hace desde el 28 de abril de 2016 (1-2, con goles de Leonardo Castro y descuento de Zamir Valoyes).



Tolima hizo un gol muy rápido y con eso se montó en el partido en el primer tiempo. Había dos espacios en los que podía hacer daño y los aprovechó: la zona derecha de la defensa del Medellín, donde Elvis Perlaza daba mucha libertad, y en el borde del área, algo que los volantes del visitante aprovecharon para intentar rematar desde lejos.



De uno de esos tiros, del venezolano Yohandry Orozco, nació el gol de la ventaja del Tolima: el portero David González dio rebote y Marco Pérez, que últimamente todo lo que toca lo vuelve gol, anotó el 0-1, a los ocho minutos.



Con la ventaja, Tolima fue superior: agarró la pelota, jugó en campo del Medellín e incluso tuvo más opciones para anotar. Los rojos no se sentían cómodos, Germán Ezequiel Cano quedó aislado y en la más clara que tuvieron para empatar, Juan Fernando Caicedo no supo aprovechar una extraordinaria habilitación de Andrés Ricaurte para que la metiera de cabeza: su remate se fue desviado.



Cuando todo parecía ser favorable para el Tolima, hubo cuatro golpes seguidos para el equipo de Alberto Gamero. Primero, Pérez sintió una molestia en el abductor y el DT prefirió cuidarlo: para el segundo tiempo entró a la cancha el paraguayo Robin Ramírez. Luego, con la misma fórmula con la que Tolima había generado peligro en la primera etapa, Medellín empató a los tres minutos, con un bombazo al ángulo de Larry Angulo.



A los ocho, una gran jugada colectiva del Medellín terminó con una habilitación de Perlaza y un gol de Caicedo desde el borde del área, abajo, donde les duele a los arqueros altos como Montero. Y la cadena de infortunios para Tolima se completó con la salida de Orozco, lesionado.



Con el 2-1 en contra y sin sus dos principales fichas de ataque en el campo, Tolima le apostó primero a aguantar y luego quiso jugar mano a mano. La segunda apuesta le salió mejor y con ella encontró premio, a los 43 minutos del segundo tiempo: Elvis Perlaza cruzó en el área a Albornoz. Penalti muy claro. Y en eso sí que Tolima se ha tomado confianza. Rafael Carrascal engañó a González e igualó el partido en el minuto 90.

Medellín: David González (5); Elvis Perlaza (5), Jesús Murillo (5), Hernán Pertuz (6), Sebastián Macías (6); Larry Angulo (7), William Parra (5), Bryan Castrillón (6), Andrés Ricaurte (7); Juan F. Caicedo (6) y Germán Cano (5). DT: Octavio Zambrano.



Tolima: Álvaro Montero (6); Nilson Castrillón (5), Julián Quiñones (6), Fáiner Torijano (6), Danovis Banguero (6); Carlos Robles (6), Rafael Carrascal (7), Carlos Rentería (5), Daniel Cataño (6), Yohandry Orozco (7) y Marco Pérez (7). DT: Alberto Gamero.



Cambios en Medellín: Leonardo Castro por Castrillón (23 ST) y Elvis Mosquera por Caicedo (43 ST).



Cambios en Tolima: Robin Ramírez (5) por Pérez (1 ST), Ómar Albornoz (6) por Orozco (14 ST) y Rafael Robayo por Rentería (33 ST).



Goles del Medellín: Angulo (3 ST) y Caicedo (9 ST). Goles del Tolima: Pérez (8 PT) y Carrascal (45 ST, penalti).



Partido: Bueno



Expulsados: no hubo.



Figura: Rafael Carrascal (7)



Estadio: Atanasio Girardot



Asistencia: 22.876 espectadores



Taquilla: no fue suministrada



Árbitro: Andrés Rojas (7)



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

En Twitter: @josasc