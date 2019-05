Los suplentes, vitales para que Millos esté firme y cerca de la final

Millonarios sigue con paso firme en la Liga. El sábado ganó un partido vital contra Deportivo Pasto, pasó a liderar el grupo A y está a dos juegos de clasificar a la final. Por ahora, el técnico Jorge Luis Pinto se sale con la suya, haciendo apuestas, cambios obligados o estratégicos, con muchas lesiones en la temporada. El equipo que empezó la Liga ha ido variando y no se ha caído, se mantiene firme y fuerte.

Pinto arrancó el campeonato con un equipo, pero le ha tocado hacer muchos movimientos hasta hoy, y en esas decisiones, los suplentes que ha escogido le han cumplido, al punto de que algunos se ganaron la titularidad. Jugadores como Cristian Marrugo, César Carrillo, Álex Rambal y Fabián González Lasso han terminado liderando el equipo, como lo hicieron el sábado pasado.



La defensa ha sido una de las zonas que ha sufrido duros golpes. La pareja titular de centrales era con Matías de los Santos y Luis Payares, pero hoy no está ninguno de los dos por sus respectivos problemas físicos, menos grave el de Matías, que espera estar a punto para el remate del campeonato. Ante esas circunstancias, Rambal ha tenido la oportunidad de jugar, y el sábado pasado hizo pareja con Bréiner Paz. No desentonaron. “La seguridad defensiva de dos chicos como Rambal y Paz fue brillante. Tengo que felicitarlos públicamente, no era fácil el momento y ellos jugaron como si estuvieran jugando desde hace tiempo”, dijo Pinto al final del partido.



Los laterales son Jaír Palacios y Felipe Banguero, pero en la derecha ha tenido que jugar mucho Andrés Román, que ya acumula 12 partidos. En la izquierda, con menos frecuencia (5 partidos), Omar Bertel.



En el medio campo, la pareja con la que empezó Pinto fue con Jhon Duque y Felipe Jaramillo, pero tuvo que ir alternando, con la garantía que le ha dado un suplente de lujo, César Carrillo, que, de hecho, fue uno de los mejores contra Pasto, con pasegol incluido. Como Jaramillo se lesionó, Carrillo estaba preparado para que ese vacío no se sintiera, y no se ha sentido.



En el medio campo ofensivo hay más nombres que han ido variando en la nómina titular. El más fijo ha sido Mackálister Silva (18 partidos en la Liga), en principio lo acompañaban Santiago Montoya y Eliser Quiñones. Pero ha terminado jugando Marrugo, quien aprovechó la lesión de Montoya y entró conectado, liderando el equipo y dándole claridad en el ataque. Montoya ya se recuperó de la lesión, pero no retomó la posición. El sábado fue suplente, y cuando entró anotó el gol del triunfo. A su vez, Juan David Pérez, otro de los refuerzos que llegaron, ha sido intermitente por sus lesiones, pero en los últimos partidos ha recuperado su ritmo y su continuidad.



En ataque, Roberto Ovelar era el referente del área en el equipo, pero Pinto hizo su apuesta por González Lasso, lo trajo de Perú, lo puso en los primeros partidos y, cuando Ovelar se lesionó, Lasso no soltó el puesto, es más, es el goleador del equipo, con seis tantos.



Pinto mueve su tablero fecha a fecha y, pese a las adversidades, siempre tiene una solución que le da resultado.



