Análisis: La espera paciente de los futbolistas para volver a entrenar

En los últimos tres meses, los futbolistas que actúan en Colombia solo han podido verse con sus compañeros de equipo por medio de las pantallas de sus computadores y sus celulares. Mientras esperan que se expida el protocolo para volver a entrenar y a que se defina la fecha para reanudar la Liga, los jugadores han tenido que trabajar en casa para mantener la forma física.

Sin embargo, en las ligas que ya volvieron a competencia se ha notado que estar parados afectó su rendimiento: fallas de arqueros y falta de distancia han hecho parte de los primeros partidos tras la cuarentena a causa del covid-19.



“Lo hemos evidenciado en las ligas que han vuelto y se da uno cuenta de que el ritmo, de que la falta de competencia es muy notoria. A veces, tras las vacaciones en diciembre, cuando uno llega en enero y tiene un mes de preparación, el equipo despega en la tercera o cuarta fecha”, explicó el mediocampista del Once Caldas Juan David Rodríguez.



“Ahora que llevamos casi tres meses, donde no entrenamos en una cancha de fútbol, no nos vemos con los compañeros, tocamos la pelota, pero en espacios reducidos, para la técnica, para hacer ejercicio más que todo de mantenimiento, pues obviamente que la falta de ritmo y competencia se va a notar, pero lo más importante es intentar llegar lo mejor posible para que ese ritmo y ese nivel de competencia se coja también lo más rápido posible”, agregó.



Los arqueros son los que más dificultades han tenido para volver, porque los trabajos específicos para ellos son más difíciles de realizar durante el confinamiento.



“Hemos tenido la oportunidad de ser guiados y, según los espacios que tengamos, realizamos trabajos como medir las distancias, trabajar con pelota, técnica de caída, ejercicios de base que ayuden a que estemos mejor preparados”, dijo el portero de Atlético Nacional José Fernando Cuadrado. En ese club ya se hizo un simulacro de un posible protocolo de regreso a los entrenamientos.



Los jugadores han tenido que aprender ejercicios distintos para mantenerse en sus casas. “En una sala es mucha la diversidad de ejercicios que se pueden hacer, hemos conocido y aprendido cantidad de ejercicios que en la cancha no hacíamos, pero que nos han ayudado a mantenernos, han sido de fortalecimiento, y ya después cuando nos llegaron las bicicletas para lo cardiovascular nos ha ido muy bien”, señaló Rodríguez.



Pero el encierro no solo ha afectado el entrenamiento, sino también la parte mental. “Ha sido duro para todos. En el comienzo, el primer mes, era como que todos nos teníamos que proteger, no podíamos salir de la casa. No sé si a medida que pasa el tiempo uno se va desensibilizando un poquito o se va dando cuenta de que hay que vivir. Ya muchos sectores económicos del país se han reactivado y el país sigue funcionando, no digamos de manera normal, pero funciona, y ya empieza a tener uno un poquito de desespero”, dijo David González, arquero del Deportivo Cali, a Univalle Stereo.



Aunque inicialmente los entrenamientos van a ser individuales, la idea es que poco a poco se vaya pasando a trabajar con grupos. “Ojalá pueda darse esta semana los estudios previos, para poder estar entrenando en una o dos semanas. Nosotros necesitamos entrenar en el campo, entrenar en grupo, así sea de cuatro u ocho jugadores. Esperamos que sea lo antes posible para estar en cancha agarrando ritmo para que comience la competencia y estar al cien por ciento”, dijo el defensor de Atlético Nacional Diego Braghieri.



La otra preocupación de los jugadores consultados es que aún no se sabe cuál va a ser el sistema del campeonato ni cuándo se va a reanudar. “Todos nos hemos dado cuenta por los medios, que no deberíamos, que son las redes sociales, y no sabemos hasta qué punto sea cierto o no, y es que no se ponen de acuerdo los presidentes de los clubes, que no se pone de acuerdo Dimayor con el Gobierno, que ya el Gobierno no quiere a Dimayor sino a la Federación, que hay unos clubes que sí quieren arrancar y hay otros que no, entonces estamos nosotros metidos como en un baile y, lastimosamente, siempre hemos sido es eso, esperar a que otros decidan por nosotros, y que decidan cuándo quieren que nosotros volvamos a entrenar”, agregó González.



Este domingo se dio un paso al expedirse el decreto que modifica la medida inicial de confinamiento y le da vía libre al regreso de las actividades deportivas. Pero aún hay temas pendientes.



Con reportería de Ramón Andrés Salazar y Juan Camilo Álvarez*