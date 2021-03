Las cinco razones del mal momento de Millonarios

Millonarios entró en un mal momento, en una caída libre, pues lleva tres derrotas en sus últimos cuatro juegos. Se lo olvidó ganar y esa situación ya preocupa a la afición, pues en la fecha 10, y tras perder en casa contra Jaguares 0-2, sigue afuera de los ocho.

(Le puede interesar. Millonarios sufre dura derrota en Bogotá, contra Jaguares)



¿Qué le está pasando al equipo? ¿Por qué se cayó en esta parte del campeonato? Acá algunos puntos de análisis.



1- Equipo sin gol. Muy difícil para un equipo estar en la pelea, arriba en la tabla, si no tiene gol. A Millos se le refundió. En los últimos partidos ha demostrado su ineficacia para concretar. Sí, crea opciones, busca alternativas, llega al arco contrario, pero la pelota no le entra. Contra Jaguares hubo un remate en el travesaño y un balón despejado casi en la línea de gol. Así que está faltando puntería, tranquilidad y suerte.



2. Una defensa vulnerable: El problema no es solo que no haga goles, sino que atrás es un coladero. Millonarios perdió seguridad en la zaga, afectado por las bajas, las ausencias, pero no marca bien, no se defiende con propiedad. Jaguares lo atacó tres veces y le hizo dos goles, y en ambos se evidenciaron errores en la marca, desconcentración y lentitud, mucha lentitud. Se dejan tirar centros, se llega tarde a los cierres, no se ven colaboraciones y relevos defensivos. El lateral sale y no regresa... En su afán por encontrar el gol, Millos se destapa las piernas y sufre.



3. Nómina alterada: sin duda que Millonarios también se ha visto afectado por los cambios que ha tenido que hacer Gamero en la nómina, con tantas lesiones, con tantas ausencias, un rompecabezas: que la partida de De los Santos, que la situación de Román, que la expulsión de Vargas, que el positivo de Juanito Moreno, que la lesión de Guarín, que la de Márquez, que la de Uribe que finalmente jugó pero no parecía estar al ciento por ciento... En fin, a cada partido a Gamero le toca buscar variantes, ha sufrido, por ejemplo, mucho con los laterales, y toda esa situación constante le impide encontrar el equipo base al que le pueda dar rodaje.

(Lea además: Jorge Luis Pinto lanzó venenoso dardo al cuerpo médico de Millonarios)



4- Toque toque desperdiciado: El técnico Gamero resalta que su equipo llega, que buscan, que crea opciones de gol, pero que no anota. Dice, además, que el equipo elabora bien, que encadena pases y sociedades, que contabiliza hasta 16 o 17 pases para llegar a oportunidad de gol. Pero tanta elaboración no le está sirviendo para conseguir los puntos. De nada le sirve hacer 50 pases seguidos si la pelota no termina adentro.



5. ¿Quién se echa el equipo al hombro? La llegada de Freddy Guarín servía, entre otras cosas, para eso, para esa cuota de liderazgo en el medio campo empujara al equipo, no lo dejara caer en los momentos difíciles. Pero con su lesión, ese vacío es grande. No se nota un jugador que puede agarrar al equipo y llevarlo, mantenerlo concentrado, compacto, ordenado. La voz de mando en la cancha no suena. ¿Quién hace despertar al equipo en la cancha?



DEPORTES​