Tolima, lo que es hoy Tolima, no es casualidad, ni azar ni suerte. Lo que hoy es Tolima es un equipo que es el actual campeón, que es el líder de la reclasificación del año. Un Tolima que asumió el cuadrangular B con toda la seriedad, con su juego, con su estilo, con sus armas, y así, sin descuidos y sin dar ventajas, eliminó ayer al América y está a un pasito chiquito de ir a la final de la Liga, donde ya espera el Deportivo Cali.





Las virtudes de Tolima

Marlon Torres y Juan Fernando Caicedo en América vs. Tolima Foto: Dimayor - VizzorImage

Tolima juega a no perder, y gana. Juega a no ceder y agrede. Juega a las transiciones rápidas, sacándole todo el provecho al físico, a la velocidad. Su estilo es de resultados, de logros, y así ya ganó la primera Liga del año y busca el bicampeonato. Ayer sacó del camino al América, con otra demostración de juego eficaz. De nada le sirvió al América tener la pelota, crear opciones, tirar centros, hacer remates, porque en frente estaba un equipo diseñado para resolver, para ganar. Necesitó de un momento de contundencia, a cargo de Gustavo Ramírez, para liquidar el juego a su favor.



Pero este Tolima también juega y crea e incomoda. Se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para sus rivales. Alianza ya lo sufrió, Millonarios no pudo ganarle en los dos duelos, fueron dos empates; América perdió sus dos confrontaciones contra los vinotinto.



Su estrategia ayer fue clara, tal como lo contó el DT Hernán Torres: cortar las sociedades entre volantes y delanteros del rival. Pero no resignar el ataque, y apelar al juego colectivo, al gran momento del volante Daniel Cataño; del goleador Juan Fernando Caicedo, que lleva 7 tantos, aunque tiene una molestia muscular; del equilibrio que le da Juan Ríos y el desequilibrio de Omar Albornoz, y de Ánderson Plata, cuando está. Y eso sumado a la seguridad del portero Cuesta.

Un Tolima demoledor

Tolima es un equipo duro, serio, concentrado. Es el mejor del año, con 88 puntos. Por algo ganó la Liga I y ya tiene cupo asegurado a la Copa Libertadores 2022 en fase de grupos, y por algo es el segundo que menos goles ha recibido en este campeonato, 16 tantos, solo uno más que los 15 que le hicieron al Medellín.



“Somos un equipo inteligente, aguerrido, que se sabe plantar en la cancha, que sabe jugar con la necesidad del rival y que aprovechó los espacios”, dijo ayer Cataño, resumiendo el plan perfecto que diseñaron.



Tolima es, además, un visitante demoledor. Hace 12 partidos que no cae fuera de Ibagué. La última derrota fue en la fecha 2 de la fase todos contra todos, contra Nacional. Así que es un equipo que impone condiciones de local y de visitante.



Tolima tiene todo para ir a la final, cierra en casa contra el eliminado Alianza, le sirve empatar y si pierde, podría clasificar por su diferencia de gol. Solo Millonarios amenaza, pero este equipo está decidido a no dejarse sacar ese cupo. “Falta un poquito para llegar a la final, estamos más cerca que antes y sé que Alianza no me va a regalar nada”, dijo el DT.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabnloRomeroET

