Cambio de papeles: Santa Fe, en alza; Millonarios, en baja

Los papeles cambiaron en los dos últimos juegos de la Liga para los equipos bogotanos. Santa Fe empezó su reacción justo en la mitad del campeonato y se ilusiona con poder alcanzar la clasificación. Venció al Medellín y luego en el clásico. Millonarios perdido los últimos dos juegos, contra Unión y el clásico, en los que desnudó varias fallas que antes no eran tan notorias, mientras el equipo ganaba.

Santa Fe

Hárold Rivera Foto: Miguel Bautista

1. Confianza. Santa Fe recuperó la confianza. Ha tenido apoyo incondicional de la afición, que antes del juego contra Medellín hizo un banderazo para respaldar al equipo en plena crisis. Santa Fe ganó ese partido y trabajó con más tranquilidad para el clásico, que también ganó. El equipo parece comprometido a pelear la clasificación.



2. Otra cara. El técnico Hárold Rivera encontró la nómina a la que le puede sacar más provecho, y bajo la premisa de tener poco espacio entre líneas y saber leer la intención del rival, se ha visto sólido. Es ordenado, dinámico y con mucho sacrificio. Tiene apertura de cancha y jugadores filtradores de pases. Santa Fe es organizado y tiene armas de ataque.



3. Nivel. Jugadores que venían en bajo nivel están recuperando su mejor forma. Duque ya hizo gol, Balanta desequilibra, Sambueza se toma confianza y es clave con sus asistencias, Jhon Velásquez marca diferencia, el nivel de los volantes Pérez y Giraldo es fundamental, y el lateral Carlos Arboleda recuperó su proyección y seguridad.

Millonarios

Jorge Luis Pinto, DT de Millonarios Foto: Esneyder Gutiérrez

1. Fallas. Millonarios pasa el peor momento de la Liga. Presenta muchos errores individuales que le cuestan goles, con fallas en marca o en los rechazos, o con comportamientos ingenuos de los defensores. Contra Santa Fe no tuvo agresividad ni dinámica, se dejó neutralizar en las bandas y no tuvo quién organizara el juego.



2. Bajas. Otro dolor de cabeza para Pinto son las expulsiones y las lesiones, que han afectado la continuidad de la nómina. Las más recientes expulsiones fueron las de Jhon Duque y César Carrillo. Esto moles´to tanto al DT que incluso advirtió que pondría sanciones económicas. Quedó evidenciado que no hay quién supla al goleador José Ortiz, quien estaba con su selección, ni a Mackalister Silva, uno de los lesionados. Además, la defensa ha tenido que rotar mucho y, en general, Pinto no ha encontrado la pareja más estable.



3. Sin armas. Pasa un mal momento, una curva preocupante, porque ha perdido efectividad y capacidad para contrarrestar la propuesta del rival. Al equipo le está faltando concentración y las fallas individuales son recurrentes. Contra Santa Fe no pateó al arco en el primer tiempo, regaló la pelota y cuando quiso agredir, no tuvo cómo hacerlo. Sus armas de ataque, efectivas en gran parte de a Liga, están perdiendo eficacia.



DEPORTES