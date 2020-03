¿Por qué se le escapó el clásico a Millonarios?, cinco conclusiones

Millos pudo ganar. Creció. Fue de menos a más. Hizo lo posible por vencer a Santa Fe en el clásico bogotano de la fecha 7, pero tuvo que conformarse con un empate sin goles, 0-0, que le dejó un sabor amargo. Estas son algunas razones por las cuales Millos dejó escapar el triunfo en el clásico.

1. No hay definición: esto no es nuevo. Millonarios ha dejado escapar puntos muy valiosos porque no define, porque sus atacantes siguen de pelea con el gol, porque los afecta la mala puntería, la mala suerte y, como pasó en el clásico, la gran noche del arquero rival. Millonarios crea pero se sigue estrellando en el momento final, ahí cuando necesita de la serenidad y la tranquilidad para definir, pues no lo hace. Lo intenta Mackalister Silva, lo intenta Arango en media distancia, lo intenta Godoy, pero la pelota no les entra. Poco apareció Del Valle. Es un problema que debe resolver cuanto antes. "No concretamos, toca seguir trabajando", concluyó Alberto Gamero.

Millos vs. Santa Fe Foto: Hector Fabio Zamora / EL TIEMPO



2. Castellanos, responsable: justamente Millonarios se encontró el gol en gran parte por la gran noche del portero cardenal. Castellanos atajó al menos tres balones de gol, como uno a Vargas y dos a Silva. Fueron jugadas bien elaboradas por Millonarios, con volumen ofensivo, encontrando espacios entre la zaga santafereña. Por esos sus jugadores quedaron en inmejorable condición de remate. Pero siempre apareció Castellanos, que hasta con la cara evitó la caída de su arco.

Millonarios vs. Santa Fe Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO



3. Silva bien, pero se cansó: Mackalister Silva ratificó que es el jugador más claro que tiene Millonarios en estos momentos. Por eso preocupaba su posible ausencia por lesión. Sin embargo, se recuperó y jugó y volvió a ser el guía del equipo. Mackalister no solo genera, ahora llega a posición de gol y si la pelota no le entró fue por lo ya comentado, por Castellanos, porque sus dos remates iban camino de gol.

Alberto Gamero. Foto: Hector Fabio Zamora / EL TIEMPO



Mackalister, en todo caso, sintió el peso de la reciente lesión. Fue bajando su ritmo y su nivel y terminó siendo sustituido. Sigue siendo el más claro y el que engrana la idea de Alberto Gamero.



4.Mucha pelea: Millonarios tuvo desde el comienzo del partido una obsesión por pelear el partido, por la fricción y por los alegatos. a Godoy se le vio más preocupado por discutir con el juez y con sus rivales que por ayudarle a Silva. Pegó y le pegaron. Pero alegó mucho. También peleó Duque, que recibió una amarilla y se pierde el partido de la siguiente fecha. Por momentos el juego estuvo en el límite, por las riñas y los fuertes duelos. A Millos le sobró tanto alegato para concentrarse en la victoria.

Millonarios vs. Santa Fe. Foto: Hector Fabio Zamora / EL TIEMPO

5. El mal comienzo: La buena presencia ofensiva de Millonarios y su volumen ofensivo no fue una constante, porque en el comienzo del partido fue Santa Fe el que puso condiciones, el dueño de la pelota, aprovechando que Millos sigue sufriendo en defensa. Otra vez Paz regaló un par de balones peligrosos y de no ser por la mala definición de Valdés, arrancando el juego, otra pudo ser la historia. Ese arranque traumático no tuvo consecuencias, y por eso Millonarios se creció, se organizó y de resto poco sufrió. Son detalles que debe seguir mejorando. Pero todo se resumen en que tienen que definir las opciones que generan.



