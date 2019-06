Millonarios se refuerza con futbolistas de bajo perfil

La llegada de nombres de gran cartel quedó atrás, casi hasta la época del equipo de El Dorado. Las grandes transacciones por jugadores que llenaban los estadios son de antaño. Hoy, la apuesta de Millonarios es incorporar jugadores poco conocidos en el mercado, de corta edad y que puedan llegar a tener una proyección hacia el futuro.

Con un plantel corto y de poco recambio, como la opinión futbolera afirmó que se tenía, terminaron como primeros de la fase de todos contra todos de la Liga 2019-I –39 puntos, a seis del segundo–. Pero, y si se pudiera escribir en mayúsculas se haría, el objetivo final no se cumplió. A Millonarios, diría el refrán, ¡le faltó el centavo pa’l peso! Quedaron eliminados en la última fecha de los cuadrangulares semifinales luego de perder en el estadio El Campín con América, eliminado de manera anticipada de las posibilidades de pelear por llegar a la final.

Continuando con la política de contratación que tiene el equipo azul para el segundo semestre del año, ya se confirmaron dos incorporaciones: Hansel Zapata y José L. Moreno. El primero viene de jugar con La Equidad, que no logró clasificar a los cuadrangulares pero fue uno de los pocos jugadores que se destacaron en el club asegurador. Oriundo de Puerto Tejada y con 24 años, Zapata es un atacante que puede jugar tanto por el costado derecho como por el izquierdo.



El desequilibrio es una de sus cualidades más destacadas; su paso por los equipos del fútbol colombiano ha sido por Unión Magdalena, Once Caldas y La Equidad. En su última temporada jugó 22 partidos –16 como titular– y anotó 4 goles en la campaña que el equipo bogotano disputó, entre Liga y Copa Suramericana.



El arribo de José Luis Moreno pasa a ser la llegada de un futbolista al que irán llevando de a poco por su juventud. Si el técnico Jorge Luis Pinto se fijó en él, a pesar de no destacarse en el balompié colombiano, es porque tiene condiciones. O si no, pregunten por Fabián González Lasso, la apuesta de Pinto en el primer semestre, que terminó siendo el goleador de Millonarios.



Moreno, de 22 años y 1,83 de estatura, es defensor central y viene del Once Caldas, equipo con el que debutó el 16 de junio de 2014 y acumuló 1.129 minutos (13 partidos). Con un breve paso por el Valencia B –temporada 2015-16– de España, el zaguero se caracteriza por su fuerza y potencia. El interrogante sobre su incorporación es la poca continuidad que tuvo en 2019: apenas 2 partidos jugados.



La salida de Wuilker Faríñez de Millonarios parece inminente. Su proyección y actuaciones destacadas con la selección de Venezuela son un tiquete directo para dejar el fútbol colombiano y llegar a una liga de mayor nivel. Frente a esto, las directivas

El caso Salazar

Versiones de prensa indicaron que Juan Camilo Salazar podría regresar a Millonarios, pero la realidad es otra. Fuentes del equipo le contaron a EL TIEMPO que existe un incumplimiento de San Lorenzo –actual club de Salazar– por el pago del 50 por ciento de la transferencia por el jugador, que se debía pagar en enero. En este momento, el nuevo entrenador del club argentino, Juan Antonio Pizzi, no lo tendría en cuenta, pero en tanto no se solucione la demanda presentada ante la Fifa, no se podría dar un posible regreso.



JULIO MONTENEGRO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @Julio13m