Ser técnico de fútbol en Colombia, una profesión peligro

La cuerda siempre se rompe por la parte más delgada: un equipo empieza a ceder y ceder puntos, los hinchas pierden el cariño, los jugadores pierden la confianza, los directivos pierden la paciencia y los técnicos, siempre los técnicos, pierden la cabeza, bajo la premisa de que siempre es más fácil echar a uno que a 11.

Así las cosas, en la Liga colombiana ya se han ido, en apenas 11 jornadas, nueve entrenadores, aunque solo uno por voluntad propia: Alexis García, quien dejó al Deportivo Pasto por motivos personales. Pero la cifra es aún más complicada para la salud de los técnicos si se tienen en cuenta, apenas, los últimos tres años: hubo 87 cambios de entrenador

Hernán Torres supo tener una gran estabilidad en el Deportes Tolima, en 2012 salió campeón de Liga con Millonarios y logró ascender al América en 2016. Pero también fue víctima de la guadaña, en este último club y, recientemente, en el Atlético Bucaramanga, el equipo con más entrenadores en los últimos tres años. En cinco torneos llegó apenas dos veces a cuartos de final, y en la Copa Colombia no pasó de segunda fase. Y hasta el viernes estaba en el puesto 11 de la Liga. Mucho no le ayudó...



“En el América se hizo proceso en su momento: logramos llegar a la A, en el semestre siguiente llegamos a semifinales y en el otro torneo los resultados no se dieron y nos tocó salir. En Bucaramanga se estaban consiguiendo cosas importantes en cuanto a orden, pero no tuvimos tiempo de adaptar al grupo a un estilo de juego”, le explicó Torres a EL TIEMPO. “El fútbol actual es ‘resultadista’, exige resultados ya o ya. A veces los dueños toman decisiones y quieren estar ganando constantemente, y hay que aceptar eso”, agregó.

Ninguno de los actuales técnicos de los 20 equipos de la A tiene tres años en su cargo. El más antiguo es Diego Corredor, de Patriotas, que llegó a ese club el 9 de diciembre de 2016. Y apenas otros dos equipos tienen el mismo entrenador con el que terminaron el 2017: Once Caldas (Hubert Bodhert) y Tolima (Alberto Gamero). Curiosamente, uno de los que más cambió fue Junior, seis veces. Pero tres fue para traer al mismo DT, Julio Comesaña.



“Una razón importante de la inestabilidad es por la falta de planeación estratégica de los equipos de fútbol, la apuesta es únicamente al resultado, no se tienen definidos perfiles del entrenador que necesita la institución. Y le hacemos un culto al resultado del partido siguiente”, dijo Arturo Boyacá, quien acaba de dejar su trabajo en las divisiones menores de Santa Fe. “Nos movemos bajo paradigmas equivocados. A veces cambian porque algún asesor les ha dicho que cambiar de entrenador ejerce un efecto motivacional y que por tres o cuatro partidos dan el máximo rendimiento. Cuando eso no es lo esperado, vuelven a cambiar. Esa no es la manera”, explicó.

Torres cree que el sistema del campeonato en Colombia, con dos estrellas por año, también influye en la falta de estabilidad de los entrenadores.



“En mi caso, cuando llegué en el segundo torneo, era difícil conseguir los jugadores que uno quiere. Tienen uno o dos años de contrato y hay que pagar una cláusula. En Bucaramanga hubo que tomar la base que había y trabajar con ella. Los directivos no aceptaron más el proceso y tomaron la decisión. Yo llegué con un estilo diferente, y eso no se logra en dos meses y medio”, señaló.

La visión directiva

Eduardo Méndez regresó a la presidencia de Santa Fe este semestre y casi de entrada cambió de técnico: se fue Patricio Camps, llegó Harold Rivera como medida de choque y tiene ya una idea para 2020.



“Hay equipos que aguantan procesos y otros no. Equipos llamados de primera línea no aguantan procesos porque la gente exige títulos o resultados urgentes y eso lleva a los dirigentes a tomar soluciones, y es más fácil sacar un técnico y no jugadores, porque son patrimonio de la institución”, explicó Méndez.

“Un equipo como Santa Fe no puede dar mucha espera para que saquen resultados. Depende también de lo que usted hable ante su afición. Si usted es claro y les habla de proceso y lo aceptan, tiene oportunidad de aguantar un técnico de sus afectos, pero si no es claro, se somete a la presión de la afición”, agregó el directivo.



Eduardo Pimentel, máximo accionista del Boyacá Chicó, lleva dos años y medio con el mismo técnico, Jhon Jaime Gómez, incluso con un descenso a la B. “Nosotros tenemos la posibilidad de hacer un proceso, no cortarlo por falta de resultados. Las presiones nuestras no son las mismas que tienen un América, un Millonarios, un Medellín. Hemos tenido tiempo incluso de formar técnicos, como Mario Vanemerak, como Alberto Gamero y ahora con la Flecha”, expresó.



El panorama podría cambiar a partir del año entrante, cuando la Dimayor comience a exigir la licencia nacional PRO para dirigir. “No tenemos una estructura futbolística como en otros países desarrollados. Tú vas a Venezuela y si no muestras experiencia, no tienes visto bueno de la Federación y no diriges. Ni hablar de Ecuador. Y creemos que estamos por encima de ellos. Bienvenido el licenciamiento, respalda al que de verdad es entrenador”, señaló Boyacá.



