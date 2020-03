Análisis: el panorama de Millonarios para clasificar

Millonarios está muy colgado si aún aspira a conseguir la clasificación a las semifinales de la Liga. Cabe recordar que este semestre, por la realización de la Copa América en Colombia, el campeonato fue recortado y solamente cuatro equipos avanzarán a las fases definitivas en busca de la estrella.

Luego de seis partidos jugados (tiene uno postergado, el de la quinta fecha, contra Deportivo Cali), el equipo que dirige Alberto Gamero apenas ha conseguido seis puntos, producto de una victoria, tres empates y dos derrotas. Un balance muy pobre para un equipo que, en teoría, siempre debe estar en la pelea por el título, por historia.

“El equipo mejoró mucho con respecto a todos los errores que teníamos en partidos anteriores. Esto es de trabajo, nosotros nos aferramos a eso, creo en mi equipo”, dijo Gamero tras el empate en el clásico contra Santa Fe, el martes pasado (1-1).



“El mensaje que le puedo enviar a la hinchada es que crean. Que soy una persona que ama la institución y quiere lo mejor. Quiero darles mucha felicidad y satisfacción. Esto es también de paciencia, pero que sepan que el grupo y yo estamos comprometidos”, agregó el DT.

Lo cierto es que a Millonarios le han tomado mucha ventaja. Sin contar el partido de anoche entre Deportivo Cali y Deportivo Pereira, el cuarto clasificado, Alianza Petrolera, le lleva ya seis puntos. El rendimiento del equipo de Barrancabermeja es del 57 por ciento. Si se mantiene esa proyección para las jornadas que quedan, el cuarto clasificado quedaría con 34 puntos.



Tal como está la tabla, y si se contara con que los locales ganaran todos los partidos de acá en adelante, la proyección del cuarto clasificado quedaría en 32 puntos. Haciendo un promedio de las dos cifras, el ‘número mágico’ para clasificar a las semifinales de la Liga estaría hoy en 33 puntos.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO



Así las cosas, Millonarios tendría que hacer, en las 13 fechas que faltan, 27 puntos para aspirar a un cupo en las semifinales. Le quedan seis partidos como local: contra Once Caldas (13 de marzo), Bucaramanga (25 de marzo), Rionegro Águilas (primero de abril), Patriotas (12 de abril), Nacional (19 de abril) y Alianza Petrolera (3 de mayo). Si se parte de la base de que gane todos los partidos, conseguiría 18 puntos más y, con los 6 que tiene, llegaría a 24. No le alcanza...



A eso hay que agregar que Millonarios, desde julio del año pasado hasta hoy, no ha sido un buen local: ha disputado 14 partidos, con balance de siete victorias, tres empates y cuatro derrotas, con 21 goles anotados y 19 recibidos. En esa cuenta se incluyen únicamente los partidos que disputó en la Liga.



Volviendo a las cuentas optimistas, Millonarios, además de ganar todos los partidos que le quedan como local, tendría que sumar al menos nueve puntos como visitante. El calendario no es fácil: Medellín (hoy, a las 6:10 de la tarde, con señal de Win Sports), Cali (el 18 de marzo, en el aplazado de la quinta fecha), el segundo clásico con Santa Fe (22 de marzo), Tolima (29 de marzo), Envigado (5 de abril), Junior (15 de abril), América (26 de abril) y Pereira (29 de abril).

Millonarios contra Equidad. Foto: Héctor Fabio Zamora /CEET

Los antecedentes dicen que en los últimos tiempos ha tenido buenos resultados contra América en Cali (no ha perdido desde que los rojos ascendieron) y Envigado (ganó en sus tres últimas visitas). Pero hay plazas en las que le cuesta mucho sacar resultados. A Medellín le ganó en su última visita, el 21 de septiembre del año pasado, pero antes duró 11 años sin ganar en el Atanasio. Al Cali no le gana desde el 20 de septiembre de 2009; al Tolima, desde el 26 de mayo de 2013, y a Junior, desde el 11 de marzo de 2014.



Todo lo anterior sin contar la racha de ocho partidos sin ganarle a Santa Fe, desde el 13 de diciembre de 2017, en el encuentro de ida de la final del segundo semestre de ese año. En el derbi que viene, los rojos serán locales.



Casos de remontadas se han visto. Como la de Santa Fe el semestre pasado, que tenía dos puntos en la séptima fecha y luego hizo 30 unidades en 13 juegos. Le alcanzó para clasificar a los cuadrangulares y estuvo a un partido de pelear el título.



“La remontada para los puntos va desde nosotros, tenemos una responsabilidad y un compromiso con la hinchada”, declaró ayer el portero venezolano Wuilker Faríñez. El margen de error es mínimo.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

