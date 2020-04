Análisis: ¿Puede que no haya más fútbol colombiano por este año?

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, volvió a encender las alarmas del fútbol profesional colombiano, al deslizar la posibilidad de que en lo que queda del 2020 no se pueda reanudar la actividad por culpa de la pandemia del covid-19.

Cabe recordar que los torneos de la Dimayor están suspendidos desde el pasado 12 de marzo y que la entidad presentó la semana pasada un protocolo para tratar de reanudar actividades, pero sin público en las tribunas.



“No es que no vaya a haber fútbol, sino que el solo hecho de las aglomeraciones y la cercanía que genera el fútbol es absolutamente complejo para la contención de la epidemia”, señaló el ministro, en entrevista con Vicky Dávila en 'Semana'. “Tristemente, este año va a pasar a la historia en muchos países del mundo como el año de no fútbol”, agregó.

La declaración de Ruiz mantiene la línea que ya había expresado el presidente Iván Duque, quien había afirmado que al menos por 18 meses no habría espectáculos con público en el país. Pero, además, parece cerrar la opción de jugar a puerta cerrada, como lo ha intentado proponer el fútbol profesional.



La semana pasada, la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor presentaron un protocolo de 71 páginas que se aplicaría en caso de reanudar la actividad.



Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, le dijo a EL TIEMPO que no se referirá a las declaraciones del ministro de Salud hasta que se reúna mañana con los dirigentes de los clubes afiliados a la entidad.

Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

El siguiente paso

Por ahora, los dirigentes tendrán este miércoles una reunión con el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, para analizar la situación y buscar alternativas. EL TIEMPO se contactó con Lucena, pero por ahora no dará declaraciones al respecto.



Los directivos están pendientes de la evolución del tema. “La declaración del ministro de Salud me parece un poco extraña, sé que es una persona prudente y metódica en el manejo de esta crisis. Hay que esperar cómo se desarrolla la situación del virus y el regreso de las ligas en otros lugares del mundo para ir midiendo y ajustar los protocolos que sean necesarios”, le dijo a EL TIEMPO Enrique Camacho, presidente de Millonarios.

“Creo que todo cabe a la interpretación y el ministro estaba hablando de los partidos con público, puede ser que en un futuro se pueda desarrollar el torneo a puerta cerrada”, añadió Camacho.

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, durante la presentación de los refuerzos para la Liga 2019-II. Foto: Cortesía losmillonarios.net

Por su parte, Tulio Gómez, máximo accionista del América, dijo que la afectación en caso de que no se pueda jugar este año sería gravísima. “Nosotros confiamos en que podamos regresar, a puerta cerrada, al menos en agosto o septiembre. No jugar este año sería catastrófico, no solo para el equipo profesional, sino para los jugadores de divisiones menores, muchos canteranos jóvenes, de los cuales depende su familia. Hay que darles visibilidad a los patrocinadores, que no se pierdan los ingresos”, explicó.



“Esto nos afecta a todos. Todo esto que está pasando nos debe servir para reinventarnos, corregir el rumbo, ser más austeros y sacar esto adelante”, agregó Gómez.



En la misma línea está el presidente del Deportivo Cali, Marcos Caicedo. “Hay que irse por el camino menos tortuoso, el menos dramático y radical posible, pero no hay muchas salidas. Si llega a pasar eso, creo que posiblemente nos tocaría entrar en ley 1116”, explicó en declaraciones a El Corrillo de Mao.

“En este momento estamos prácticamente en una situación de caja que no nos aguanta los flujos, tenemos muy poquita gasolina ya para sobrevivir; un año sin jugar no aguantaríamos”, agregó Caicedo.



Carlos González Puche, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), declaró a EL TIEMPO que esperan que el pronunciamiento del ministro de Salud no sea definitivo. “Todos están buscando que se abra el camino, que otras ligas comiencen a plantear el restablecimiento del fútbol, pegarse a los protocolos. Eso no solo tiene una trascendencia nacional, sino internacional”, dijo.

“Acá es donde nosotros hacemos un llamado a lo que siempre hemos solicitado, que las reglas no pueden ser construidas por una sola parte y que es el momento para hacer acuerdos y sacar entre todos el fútbol adelante”, agregó el dirigente de Acolfutpro, quien contó que mañana hará una reunión en Europa entre los directivos y representantes de Fifpro, el sindicato mundial de futbolistas, para estudiar la situación en ese continente.



