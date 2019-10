Cuando cambiar de técnico no garantiza nada en la Liga

En el fútbol no hay verdades absolutas. Pero sí, tendencias que quedan marcadas. Normalmente, los cambios de técnico sobre la marcha no han dado los resultados esperados. Una excepción a la regla fue el título de Junior en el primer semestre, con la salida de Luis Fernando Suárez sobre la marcha y la llegada de Julio Comesaña. Pero es que el uruguayo hace parte del inventario del club...

En lo que va de la Liga 2019-II se han registrado 12 cambios de técnico, en 11 equipos (Jaguares lo hizo en dos ocasiones). Y solamente dos de esos equipos cumplieron sus objetivos: uno, Santa Fe, que con la llegada de Harold Rivera no solamente salió de la cola, sino que, con una espectacular campaña, ya clasificó a los cuadrangulares semifinales.



El otro fue Cúcuta Deportivo, que, con Guillermo Sanguinetti al mando, salió del problema más urgente, evitar el descenso, y todavía tiene opciones de avanzar a las fases finales.



Medellín también cambió de DT (Aldo Bobadilla por Alexis Mendoza) y aún está en la pelea: llegó a la final de la Copa Colombia y buscará asegurar la clasificación en la última fecha de la Liga.



De los 12 equipos que hoy están por fuera de los ocho, solamente tres mantuvieron el mismo entrenador: Millonarios, que se desinfló en las últimas seis fechas bajo el mando de Jorge Luis Pinto, y Once Caldas, al que la juventud del plantel y algunas malas decisiones de Hubert Bodhert ya lo tienen eliminado, y Rionegro, que ya había cambiado dos veces de DT en el primer semestre.



El caso más crítico es el de Jaguares, que con los dos cambios de entrenador (Jhon Bodmer por Óscar Upegui y, luego, Juan Cruz Real por Bodmer), en vez de subir, rodó escaleras abajo. Cuando comenzó el segundo semestre, estaba nueve puntos por encima de la zona de descenso. Hoy está obligado a ganarle al Huila para no devolverse a la B. Si no está en zona de descenso hoy, es porque Huila y Unión van en la misma línea: perdiendo...



En el caso de los opitas, habían cambiado a Luis Fernando Herrera por Jorge Luis Bernal: hoy estarían en la B. Y lo de Unión Magdalena fue increíble: sacaron a Harold Rivera, que los había ascendido y metido a cuadrangulares en el primer torneo. Llegó Pedro Sarmiento, que duró 11 partidos, y ahora está Carlos Silva, que solo ha ganado un partido.



Pasto perdió por fuerza mayor a Alexis García. Tuvo como interino a Jairo Enríquez, y luego llegó Octavio Zambrano: pasó de subcampeón a eliminado. Y tampoco les sirvió el cambio a Bucaramanga, Envigado y Patriotas: la Liga se les acaba el martes (ver recuadro).



