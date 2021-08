La Liga pasa la podadora: 5 técnicos caídos en 5 fechas

Cinco fechas han pasado y cinco entrenadores ya se cayeron al abismo de los despedidos. El fútbol colombiano pasó la podadora cuando esta Liga recién comienza, en clara demostración de que en los torneos cortos no hay tiempo de espera, y de que los entrenadores seguirán siendo los sacrificados más prácticos para calmar las aguas agitadas.



(Le puede interesar: Arturo Reyes, nuevo técnico del Junior de Barranquilla)

La fecha 5 fue particularmente un terremoto. Cuatro entrenadores se fueron al piso en una misma sacudida. El fin de semana cayó Eduardo Lara, que era el técnico del Once Caldas desde comienzo de año. No pudo en la primera Liga y en esta segunda iba camino al mismo destino.

Lo siguió Dayron Pérez, que naufragaba con el Atlético Huila en la cola del descenso. Luego fue el turno de Jorge Luis Bernal, con la soga al cuello en Patriotas, y ahora se fue Amaranto Perea, que por más que pataleó y dio manotazos de ahogado, no pudo salir a flote con el Junior. Antes, en la fecha 4, ya se había ido Giovanny Ruiz del Deportivo Pasto. Una tempestad, y esto recién empieza.

Parece alarmante, pero la explicación es lógica. Un torneo corto no da tiempo para los famosos procesos, por eso se caen Bernal y Ruiz, que no alcanzaron ni a aprenderse el nombre de todos los jugadores. Con Pérez es diferente, venía desde el ascenso con el Huila, pero como el descenso les muerde las piernas desde la primera jornada, le tocó a él mismo dar el paso al costado.

Luis Amaranto Perea, técnico del Junior de Barranquilla. Foto: Efe



Diferentes son los otros dos casos. Amaranto se había sostenido con furia, aferrado a un cargo en el que hace rato tambaleaba. Llegó en septiembre de 2020, y casi un año después, eliminación tras eliminación, lo sacan. ¿Hubo proceso? Sí. ¿Tubo nómina? También. Y mucha presión. Lo claro es que no fue algo en caliente. Perea se fue por una puerta y por la otra entraba Arturo Reyes, el extécnico de la Selección Colombia juvenil que ahora se acomoda en ese asiento en llamas.

Escobas nuevas

Los entrenadores existen para ser los culpables certificados. Los directivos apuestan por un golpe de opinión para calmar las aguas, bajo aquella consigna de que escoba nueva barre bien. Pero hay mucho polvo por sacar. Huila huye desesperadamente del descenso. Pasto, que ahora cuenta con Flabio Torres de DT, no anda. Once Caldas es un equipo que de blanco juega oscuro. Más arriba está Junior, pero es Junior; no le sirve ni andar de segundo. Y va de 12.

(Lea también: Luis Amaranto Perea no es más el técnico del Junior)

La Liga cambia de técnico como de zapatos. En los últimos cinco años ya se han cambiado más de 90 entrenadores. Ahora ya van cinco. Pocos son los que logran tener estabilidad. Para el cambio del primer torneo del año a este segundo campeonato hubo movimiento en dos de los grandes: Juan Carlos Osorio, que llegó al América, y ya recibe algunas críticas, y Alejandro Restrepo, que sorprende en Nacional, al que tiene líder.

En la cuerda floja

Harold Rivera, técnico de Santa Fe Foto: AFP

El terremoto no ha parado. Puede tener nuevas réplicas. Harold Rivera no está cómodo en Santa Fe. Esos tiempos de bonanza cuando llegó silencioso y puso a marchar al equipo y a ser protagonista son parte de un buen pasado. Hace rato que el equipo no gusta. El lunes perdió otra vez de local, ahora contra La Equidad; lleva cuatro derrotas en cinco partidos.

Soy un convencido de ellos. Por ahora no se ha tomado ninguna decisión, creo en el trabajo del profesor Rivera. FACEBOOK

TWITTER



Si Rivera se sostiene, es porque el presidente Eduardo Méndez no tiene intención de sacarlo. Al menos eso le dijo a EL TIEMPO: “Creo en los procesos. Soy un convencido de ellos. Por ahora no se ha tomado ninguna decisión, creo en el trabajo del profesor Rivera. No veo que el grupo se le haya salido de las manos”, dijo. ¿Que qué va a pasar si el equipo vuelve a perder el fin de semana? Por ahora no hay respuesta.



Otro técnico en problemas es el del Cali, Alfredo Arias, que el sábado empató con Millonarios y alcanzó a decir adiós en la rueda de prensa. Los jugadores lo convencieron de que se quedara. Su contrato lo amarra, pero la situación es crítica y podría ser insostenible.



Así que no es de extrañar que la lista de despidos aumente. La liga es joven, pero no hay tiempo de espera.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

