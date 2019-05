América y Pasto juegan en Cali pensando en Millonarios

Pendiente de lo que pueda hacer Unión Magdalena en su estadio frente a Millonarios, resultado que conocerá antes del pitazo inicial este sábado (6 p.m.) ante Pasto en el Pascual Guerrero, América de Cali se aferra a la que podría ser su última opción de seguir respirando en el cuadrangular A de la Liga Águila I-2019.

Allí está la importancia de este duelo por la quinta fecha de la llave, porque si Millos consigue un triunfo (sumaría 13 puntos) y el elenco que dirige Jersson González hace lo propio (llegaría a 9 unidades), el conjunto capitalino habrá liquidado la llave y dejará sin ninguna validez no solo la última jornada. No ocurre lo mismo con Pasto, que ganando en Cali continuará con vida (10 unidades).



Pero volviendo al choque en el Pascual Guerrero, América conservaría la formación titular que viene de vencer 4-0 al Unión Magdalena, con la novedad de que el venezolano Fernando Aristeguieta haría su última presentación en el club, al argumentar que tiene muy adelantadas las conversaciones para irse al fútbol internacional.



El delantero arrastraba una fatiga muscular y aprovechando que en la semana no hubo competencia, hubo algunas prácticas a las que no fue citado, buscando que llegue bien al compromiso sabatino.



De otro lado, el volante Julián Guevara y el juvenil John Quiñones Saya salieron de la concentración, para que ingresaran Juan Digo Navia y David Contreras.



El arquero Carlos Bejarano admite que lo ideal era que los dos compromisos se disputaran a la misma hora: “Esperamos que las cosas nos salgan de la mejor manera como se trabajaron en la semana. De todas maneras uno no es el que pone los horarios, en una situación de éstas se podría hacer algo diferente, es lo más sano hubiera sido jugar a la misma hora, pero respetamos esas decisiones, esperamos que al finalizar el partido de Santa Marta tengamos la posibilidad de continuar con opción de clasificar”.



Del rival afirmó: “Pasto es un equipo al que no hay que darle espacios porque contragolpea, ese es su fuerte, nosotros tenemos que estar bastante atentos porque somos los de la obligación a salir a atacar. La clave está en que debemos ser inteligentes y no desesperarnos, ellos saben que no pueden venir a regalarse porque están vivos todavía, es un equipo que acorta sus líneas y complica bastante”.



Con la fe intacta, Pasto va a Cali, con el objetivo de lograr la casilla a la final.



“Quedan sueños por cumplir, esperamos dar la vida contra América, esperando sacar un buen resultado. Hay actitud positiva de todo el equipo y el creer en Dios, ha hecho un gran papel en la Institución, por estar con nosotros. Tenemos el privilegio de seguir jugando, mientras otros ya están en vacaciones. No prometemos títulos, pero si, una responsabilidad en la cancha”, dijo Ray Vanegas.



José Ortiz se mostró complacido de estar entre los ocho, cumpliendo la meta. “Nos comprometimos a trabajar y así lo estamos realizando. Tratamos de dar al máximo, queremos ganar, contra América no nos esconderemos y buscaremos el resultado en el estadio Pascual Guerrero”, señaló.



Carlos Daniel Hidalgo, quien poco a poco va recuperándose, dijo: “Tenemos la fe intacta, el próximo partido es muy importante, saldremos a ganar, estamos dando lo mejor cada uno de nosotros, la campaña ha sido excelente, daremos dando lo mejor de cada uno de nosotros para salir y agradecido por el haberme recibido en mi casa”.



Existe preocupación por la suerte de Ederson Moreno, quien no ha podido recuperarse por una vieja lesión del ligamento cruzado. El técnico, Alexis García, dijo: “El sueño está vivo y en Cali volverán por la meta de llegar a la final. Luego de haber estado en el fondo, hoy somos la admiración”.



El estratega manifestó que tiene confianza en la recuperación de Carlos Núñez, quien ya hace parte de los viajeros a Cali y de Hidalgo, le toca difícil llegar a la titularidad, por tener en frente a jugadores que pasan por buen momento y aportan al equipo, admirando su disponibilidad y disciplina.



Alineaciones probables:

América: Carlos Bejarano; Daniel Quiñones, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Cristian Flórez; Carlos José Sierra, Luis Alejandro Paz, Yesus Cabrera, Luis Sánchez, Johnnier Viveros; Fernando Aristeguieta.



Pasto: Neto Volpi, Fabián Viafara, Anier Figueroa, Geison Perea, Mairon Quiñonez, José Ortiz, Daniel Giraldo, Mariano Vásquez, Ray Vanegas, Jown Cardona, Andrey Estupiñán. DT Alexis García.



Marcos Garcés

Ramiro Rosero

Para EL TIEMPO