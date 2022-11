América y Junior son equipos acostumbrados a pelear títulos, tienen vueltas olímpicas recientes y sus entrenadores ya saben qué se siente levantar trofeos en esas ciudades y rodeados de sus hinchadas. Pero ahora, en las dos primeras fechas de los cuadrangulares semifinales, esa ilusión parece muy lejana.

Los dos equipos están en blanco luego de dos presentaciones. Los rojos de Cali, sorprendidos por Águilas Doradas y luego, castigados por su falta de efectividad por el Medellín.



Y los barranquilleros, incapaces de sostener un empate por el que trabajaron mucho en Pereira y luego, disminuidos en nómina y en ánimo, fueron bien superados por Millonarios, que pocas veces gana en el Metropolitano y este semestre lleva dos victorias allí.

El mal antecedente de los equipos que perdieron los dos primeros juegos

Los antecedentes no ayudan a los equipos que llegan a las dos primeras fechas sin puntos, como América y Junior. Desde que se juegan los torneos cortos, a partir de 2002, 27 clubes comenzaron con dos derrotas los cuadrangulares (no se incluyen playoffs).



Solamente dos, el 7 por ciento, fueron finalistas y ambos terminaron como campeones: Millonarios, en 2012-II, perdió contra Junior y Pasto. Luego ganó tres partidos seguidos y cerró con un empate con Junior en Bogotá para clasificar a la final que le ganó al Medellín.



Por su parte, Nacional, en 2013-I, perdió el primer partido contra Pasto (2-1) y luego cayó de local contra Itagüí (1-2). Pero después ganó tres juegos y empató el otro y, finalmente, le ganó a Santa Fe en la final.

Guimaraes, optimista con el América

Ese optimismo lo mantiene Alexandre Guimarães, el técnico del América, que aún confía en las posibilidades matemáticas y en la capacidad de un grupo que no pudo reforzar a mitad de año, por sanción al club.



“Lo que toca es levantarlos, todavía tenemos opciones, más difíciles, pero no se ha dicho todavía la última palabra. Además tenemos que recuperar puntos para el tema del torneo internacional”, dijo Guimarães.

Alexandre Guimaraes



“Siempre, en este tipo de situaciones hay que dejar que las aguas vuelvan a su cauce en las próximas 24 horas. No hay que atacar absolutamente nada. Después, el jueves, cuando hayan pasado este peso, lo hablaremos. Este grupo ha mostrado a través de todo este torneo una resiliencia increíble para salir de estos pequeños resultados adversos”, agregó.

Julio Comesaña, resignado con el Junior



Mucho menos optimista es Julio Comesaña, el técnico del Junior, quien incluso parece lamentar haber entrado a los ocho, un esfuerzo que, luego, le costó perder la final de la Copa contra Millonarios.



“En Montería hubiésemos ido con un equipo juvenil y habernos preparado toda la semana para jugar con toda la gente la Copa, hacer un esfuerzo ahí, pero no es fácil tomar esa decisión. Los seres humanos queremos todo y no pensamos que no estamos para todo”, dijo Comesaña, que ahora tiene 14 jugadores lesionados.

Julio Comesaña

“Con los compañeros había hablado de que entrar a los ocho es un sufrimiento hasta el 7 de diciembre. Pero es lindo cuando uno entra fresco y entero”, agregó el DT del Junior.



América se jugará su futuro el domingo, contra Pasto, en el Pascual Guerrero, y ese mismo día, Junior visitará a Santa Fe, ya con el regreso de Sebastián Viera y Carlos Bacca, que pagaron una fecha de suspensión. En los pies de los jugadores de ambos equipos está tratar de cambiar la historia.



