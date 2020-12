América cede en casa y Junior se lleva un punto vital

En un duelo con muchas bajas, por suspensiones y ausencias por el covid-19, América y Junior no pudieron romper un 0-0 muy luchado y deberán esperar al próximo domingo, en Barranquilla, para saber cuál de los dos será finalista por la única estrella de 2020.

(Le puede interesar: Análisis: el contacto del fútbol, en la era del VAR)



Junior, muy trajinado por el ida y vuelta hasta Chile para conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Suramericana contra Unión La Calera, planteó el partido en el que menos tuviera que sobrecargarse físicamente. Es decir, muy parecido a lo que había planteado el miércoles: primero, a aguantar, y luego, si el rival lo permite, buscaba la opción de sacar diferencia.



Ese agotamiento cobró dos víctimas, antes de terminar el primer tiempo. Una, Teófilo Gutiérrez, que estaba dispuesto a darle todo en el Pascual Guerrero, sabiendo que está suspendido para el partido contra Coquimbo Unido. La cabeza decía sí, pero los músculos señalaron lo contrario y Teo tuvo que dejar la cancha para que entrara Sherman Cárdenas, a los 14 minutos.



La otra baja fue la del venezolano Luis ‘Cariaco’ González, que se quejó de un golpe y que, incluso, fue llevado al camerino cargado por uno de sus compañeros. A los 35 minutos, Edwin Cetré entró en su reemplazo.

(Lea además: Santa Fe contempla protesta por la expulsión de Sambueza)



Así las cosas, se esperaba que América saliera a atacar y a intentar arrollar a su rival. Pero no fue así: Junior hizo un planteamiento correcto para cerrar los caminos hacia su arco. Y para completar, los rojos adolecen no solo de un goleador (el peruano Aldaír Rodríguez, a quien trajeron como solución, tiene covid-19 y no fue ni siquiera al banco), sino que tampoco es que haya creado muchas opciones para anotar.



A pesar de que tenía armas limitadas para eso, Junior se dio cuenta que si apretaba un poquito podía no solo llevarse el punto, sino que hasta de pronto podía llegar ganador a Coquimbo, escala previa al partido de vuelta de la semifinal. Y de vez en cuando lanzaba ataques a ver si inquietaba al portero Graterol. Resultó ser más presencia que peligro real, pero al menos así lograban controlar al América.



Los dos técnicos tendrán que pensar qué les queda para el partido de vuelta y adaptarse a lo que tienen. Juan Cruz Real, el del América, no podrá contar con Duván Vergara, por acumulación de tarjetas amarillas. Amaranto Perea, el de Junior, aparte de Teo y Cariaco, no tendrá en Barranquilla a Dany Rosero, por la misma causa que Vergara. Y ambos hacen fuerza para que el coronavirus no les quite más fichas para pensar en la final.



En el caso de América, hay una ilusión adicional, que es volver a la Copa Libertadores el año entrante, para lo cual, al menos, deberá llevar la serie al desempate desde el punto penalti. Si gana, obviamente, no solo tendrá el cupo sino la opción de ir por la estrella.





DEPORTES