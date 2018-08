América y Cali desecharon una posibilidad para ir a la Libertadores

Al mal momento que viven América y Cali en la Liga (los dos están afuera de los ocho primeros) ahora sumaron el primer fracaso del semestre tras ser eliminados de la Copa Colombia en los octavos de final. Los escarlatas, tras ganar el partido de ida 2-0, cayeron por el mismo marcador contra Leones y quedaron eliminados por penales; mientras, los azucareros perdieron los dos partidos contra Equidad y el global quedó 3-0 en contra.

Si bien eL torneo importante en Colombia es la Liga, la Copa Colombia es una ventana ‘fácil’ para llegar a la Copa Libertadores. Los equipos de Cali se ganaron el derecho de arrancar este campeonato desde los octavos de final por haber clasificado a torneo internacional, pero no lo aprovecharon y quedaron afuera en esta instancia.



América puso sus mejores hombres contra Leones en el partido de ida y no tuvo ningún inconveniente para ganar 2-0, pero, este miércoles, en el juego de vuelta puso un equipo suplente que no pudo sostener la ventaja y quedó eliminado por penaltis (4-3).



Al Cali si desde el principio pareció importarle poco la competición y en los dos partidos puso un equipo mixto. Claro está que los dirigidos por Gerardo Pelusso están enfrentando tres competiciones y en la Copa Colombia era la oportunidad para aquellos que no tienen muchos minutos en la Liga y la Copa Suramericana, pero no fue suficiente contra un Equidad que es líder de la Liga y puso lo mejor de su nómina salvo en algunos nombres.



Ahora al América la única vía que le queda para llegar a la Libertadores es ser campeón de la Liga porque como le fue en el primer semestre y los poco puntos de este no le alcanzarían para llegar por la vía de la tabla de reclasificación. Cali debe apostar al mismo objetivo, o ser campeón de la Suramericana, torneo que también da cupo a la máxima competición continental.



DEPORTES