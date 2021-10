Santa Fe da el golpe en la ida de la Superliga

Santa Fe se llevó para Bogotá los tres puntos en el juego de ida de la Superliga, luego de derrotar 1-2 al América.

En la primera parte dominó durante 35 minutos, puso en aprietos a su rival, hizo figura al golero Leandro Castellanos y anotó, certificando su mejor compromiso en lo que va del torneo.



Carlos Sierra fue clave. Se encargó de estrellar un disparo en el palo y de generar las opciones claras de anotar del elenco vallecaucano.





Rodrigo Ureña fue un buen complemento. A los 12 minutos un disparo suyo exigió al máximo a Castellanos, que se convirtió en el salvador del cuadro bogotano.



Tanta presión, tanta llegada y una buena generación de juego ofensivo se tradujo en gol, anotado por Sierra, de cabeza, luego del centro de Emerson Batalla y de la salida de un tiro de esquina.



Los jugadores santafereños no arriesgaron, no pasaron a la ofensiva, tanto, que Ronaldo Dinolis se vio perdido, en solitario trató de pelear con los zagueros del América.



Santa Fe no reaccionó. Esta vez Carlos Sánchez y Álex Mejía no despertaron, no tuvieron comportamientos de otros partidos y dejaron generar juego a su contrincante.



Sin embargo, los dirigidos por Grígori Méndez se pellizcaron y se arrimaron al arco defendido por Diego Novoa, que fue un espectador más durante los primeros minutos.

Santa Fe se sacudió, entendió que debía de ir al frente y zafarse de ese dominio del conjunto orientado por Juan Carlos Osorio, dio un paso adelante y llegó en tres ocasiones a la portería americana, pero el gol no llegó y se fue perdedor en la primera parte.

América empeoró, Santa Fe mejoró

El partido en el segundo tiempo cambió del cielo a la tierra. Del América arrollador de la primera parte no quedó nada y volvió a ser el elenco errático, sin flujo de balón de partidos anteriores.



Santa Fe, en cambio, mostró una cara diferente, subió sus líneas, se fue en busca del empate y generó jugadas de peligro hasta cuando llegó la igualdad al minuto nueve por acción de Jhon Velásquez, luego de un pase de Dinolis. A los cardenales les volvió el alma al cuerpo.



Luego del empate, América recuperó el balón y volvió a salir del fondo, era normal, había que buscar la victoria, pero no surtió efecto, mientras que Santa Fe jugó mejor y logró el tanto del triunfo en el minuto 36 por acción de Jorge Ramos, que había acabado de ingresar.



La vuelta, el 20 de octubre en Bogotá.



Deportes