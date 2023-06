Cuando terminó el partido de ida de la final de la Liga femenina, el domingo en El Campín, quedaron dos retratos: por un lado, el rugido de las leonas de Santa Fe por la victoria 2-0, una buena ventaja para soñar con la estrella, y por el otro, la confianza de las escarlatas del América, que pese a perder prometieron que en el juego de vuelta, este viernes en su casa, el Pascual Guerrero, la historia será otra: van por la revancha, la remontada y el título.

El partido de ida fue una batalla digna de la final femenina, un partido intenso, con un marco espectacular, tribunas llenas y goles. Santa Fe fue mejor, fue más eficaz y contundente, se sintió más cómodo en la cancha.

Ilusión cardenal

Santa Fe celebra gol contras América en la final de la Liga femenina.

Los goles de Karla Viancha y Camila Reyes tiene a las leonas muy cerca de alcanzar la estrella, que sería la tercera en su escudo. Por eso la motivación de las jugadoras, que ahora solo piensan en sobrevivir al infierno del Pascual Guerrero para celebrar un nuevo título. Es también el sentir del técnico Ómar Ramírez, quien tiene el plan listo para no fallar.



“Si cambiamos, perdemos. Santa Fe debe ser Santa Fe. Lo ha demostrado en todas las canchas del país, ha sido el mejor visitante de la Liga. Hay cosas a favor y lo que tenemos en contra es la hinchada rival, van a alentar. A mi mamá ese día la nombran, pero el equipo está muy concentrado”, dijo el entrenador antes del viaje a Cali, un viaje que estuvo enmarcado en una sola consigna que retumba en cada garganta de las leonas, un grito de batalla que nace desde sus corazones: “Vamos por la tercera”, dicen, gritan, sienten.

Karla Viancha, la autora del primer gol en la final de ida, no se cambia por nadie, pero se convence de que puede repetir festejo de visitante. “Sabemos que el resultado está a nuestro favor, pero no tenemos que jugar con eso y la responsabilidad es traer la Copa a casa y estoy segura de que lo vamos a hacer. El gol me generó una felicidad inmensa y espero marcar en Cali”, dijo Karla, convencida y confiada.

América, a remontar

Santa Fe vs. América en Liga femenina.

Para América, el camino está empinado. Salir de El Campín con dos goles en el equipaje no era el pensar del cuerpo técnico ni de las jugadoras. Fue una diferencia demasiado grande a la que ahora tendrán que hacer frente.



Pero son el América, el mejor equipo de la temporada, el que también va por su tercera estrella, el que lidera Catalina Usme, y además, el partido es en su casa, en el Pascual Guerrero; por todos esos condimentos, las escarlatas tienen la confianza intacta. Quieren título y van por él.



“Es de aprendizaje, de creer, podemos remontar en casa, faltan 90 minutos. Estamos convencidas de lo que podemos hacer. Hay tranquilidad, sin confiarnos. Debemos estar convencidas, ¡podemos remontar!”, bramó la jugadora Gabriela Rodríguez.



Ya la afición de Santa Fe se lució, hizo sentir la final como final, hizo que las jugadoras de ambos equipos disfrutaran de un marco sin igual, con 30.000 personas alentando. El turno es para la casa del América. No se espera menos, se espera otro lleno. América lo necesita para intentar la remontada. “Faltan 90 minutos, todos al Pascual”, piden las jugadoras escarlatas.

La pasión está asegurada en las tribunas, solo falta que las jugadoras entren a la cancha y den la batalla final.



América vs. Santa Fe

8 p. m.

TV: Win +





