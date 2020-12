América y Santa Fe: sus figuras en un duelo mano a mano en la final

América y Santa Fe se enfrentan este domingo (6 p. m., TV de Win+) en el Pascual Guerrero, sin público, en la ida de la final del fútbol colombiano. Ambos equipos tienen una columna vertebral fuerte, con experiencia y juventud, y con furia y talento para sacar ventaja en este primer partido. Estos son los llamados a marcar diferencia en el primer 'round'.



Joel Graterol vs. Leandro Castellanos

Joel Gratterol Foto: Dimayor

El venezolano Joel Graterol llegó a Colombia para triunfar, para ser campeón con el América y dejar huella, y está muy cerca de lograrlo. Ya es un portero experimentado, tras su paso en equipos de su país como el Carabobo y el Zamora, y en la selección Vinotinto. Con esas credenciales se unió al América para este año.



Arrancó de suplente y después de la suspensión de la liga por la pandemia asumió de titular. Ahora es sinónimo de garantía para el equipo por sus atajadas y sus reflejos. Graterol vive su sueño en Colombia y ahora deberá mostrar su mejor desempeño contra el ataque de Santa Fe.



Leandro Castellanos. Foto: Dimayor

Si Leandro Castellanos está en el arco, Santa Fe está más tranquilo. Se trata de su portero insignia, el de la experiencia, el capitán, el que ha salvado su portería tantas veces, el que está acostumbrado a disputar partidos trascendentales, el que inspira seguridad y respeto. Se perdió el juego de vuelta de la semifinal contra La Equidad por una lesión, y el equipo prende velas por su recuperación. Al fin y al cabo ha sido gran responsable de la gran campaña defensiva que tiene Santa Fe, que solo ha recibido 20 goles en el año. Recuperado, hoy ser titular, para defender una vez más la portería y cuando más lo necesita el equipo.



Marlon Torres vs. Fáiner Torijano

Marlon Torres Foto: Dimayor

Marlon Torres no se anda con rodeos. Es el jugador que va de frente, en la cancha y afuera, el que impone su liderazgo en el equipo y su presencia en la defensa del América para darle garantías, con su estilo fuerte y agresivo, ese que pone a dudar a los delanteros que lo enfrentan, porque no es tarea fácil encontrarse de frente con Marlon y pretender burlarlo. Es otro de los baluartes que ha tenido el equipo escarlata en este recorrido hasta la final. Llegó en 2019 al América para ser uno de los estandartes de la zaga en ese equipo que fue campeón. Así que Marlon ya tiene la experiencia de jugar finales.

Fainer Torijano celebra un gol con Santa Fe.di Foto: Dimayor

Si de seguridad defensiva se trata, en esta gran campaña que ha hecho Santa Fe este año se destaca un hombre de autoridad, uno de esos baluartes que todo equipo quiere tener en la zaga: es Fáiner Torijano, quien vive un momento de madurez futbolística al servicio de los cardenales y en busca de la décima estrella. Torijano es el líder de la defensa, y no solo de la defensa, también de todo el equipo, porque ha portado la cinta de capitán cuando no ha estado Castellanos. Es un hombre que imprime una voz de mando que da seguridad y que complementa con su desempeño en la cancha, con sus cierres y su potente juego aéreo defensivo y ofensivo.

Luis Paz vs. Andrés Pérez

Luis Paz es otro de esos jugadores que ya tienen ADN escarlata. Es un volante aguerrido que está diseñado para afrontar este tipo de partidos especiales, los definitivos. Si Santa Fe tiene leones, Paz también ruge, también hace respetar el mediocampo, también se come la cancha. No es de los que se intimidan. Y tiene experiencia. Ya fue campeón, en el 2019, y este año se ha afianzado como un pilar del equipo, con su temple y su liderazgo. Es un jugador de mucha regularidad, hombre de confianza del técnico Juan Cruz Real y de sus compañeros, que con él en la cancha sienten un gran respaldo.

Santa Fe vs. Tolima Foto: Dimayor - Vizzor Image

Andrés Pérez es el más león de todos los leones de Santa Fe. Es el que mete miedo en el mediocampo, el que intimida, el que raspa a los rivales, el que hace respetar a su equipo, el que está en todas las batallas. Con Pérez en la cancha, Santa Fe se siente más seguro. Su edad no ha sido impedimento para verlo en un gran despliegue, con voz de mando y es un gran complemento para Daniel Giraldo.



Si América quiere pasar por la mitad, debe prepararse para esquivar a este volante de mil batallas, que sabe de finales, pero que no ha levantado la copa con Santa Fe. Esa es su misión, aportar su garra y vehemencia para que el objetivo se cumpla.



Duván Vergada vs. Fabián Sambueza

Duván Vergara celebra su gol con Carlos Sierra. Foto: Dimayor-VizzorImage

América tiene a su genio, a su jugador extraordinario, al que es capaz de desenredar un mal partido con un toque de magia, un pase filtrado, un remate inatajable o una gambeta. Todo eso es Duván Vergara, quizá el jugador más importante del equipo en esta temporada. Duván pasa su mejor momento, tanto, que incluso despertó simpatías en la opinión pública y en un sector de la prensa para que fuera a la Selección. Sin duda, ha sido un jugador que ha marcado diferencia en el fútbol colombiano, y América le saca todo el provecho. Con él en la cancha, el equipo tiene más posibilidades de superar a Santa Fe.

Fabián Sambueza, jugador de Santa Fe. Foto: Archivo EL TIEMPO

Es el hombre del talento en Santa Fe, el de las ideas, el que genera los espacios o sencillamente los encuentra, el que tiene remate y gol, el que engrana todo el ataque cardenal, el que pelea cada pelota, con una obsesión por participar y liderar las victorias. Todo eso es Fabián Sambueza, el volante que se perdió la vuelta de la semifinal contra La Equidad, y que está de regreso.



Sin Sambueza no es que Santa Fe sufra, sabe suplir su ausencia, pero cuando lo tiene en la cancha, no cabe duda de que todo es más sencillo. Sambueza estuvo a punto de marcharse a mitad de año, y finalmente se quedó, y lo hizo con el claro objetivo de triunfar.

Adrián Ramos vs. Jorge Ramos

Adrián ramos celebra contra Nacional. Foto: Dimayor

Adrián Ramos no necesita presentación. Es un símbolo del América de Cali, una insignia, un sello escarlata. Es el hombre de la experiencia, del liderazgo, del amor por ese escudo. Ramos volvió este año al América, tras su paso de 10 años por el fútbol europeo, por Alemania y España, para aportar su experiencia acumulada en la búsqueda otro título en el equipo de sus amores, tal como lo hizo en el 2008. Ramos es el referente del plantel, es al que todos los rivales respetan y en el que todos sus compañeros confían, es el que dicta el camino y el que llevó de la mano al América, con sus goles, hacia esta final.

Jorge Ramos Foto: Dimayor

Jorge Ramos, el atacante cardenal, ya no es un novato, no es el mismo jovencito que ya estuvo en el pasado en Santa Fe sin hacer ruido; ahora es un jugador hecho, mucho más curtido, mucho más letal. Y esta temporada, tras su paso por equipos como Huila y Tolima, lo ha demostrado, siendo el mejor anotador del equipo cardenal, con siete valiosos goles. Goles con los que se afianzó en la titular y con los que la afición lo volteó a mirar con más confianza. Ramos es un atacante oportuno, de buen remate, que se mueve bien en el área y se sabe asociar. Ya no es ese jovencito que estuvo en Santa Fe en el título del 2012 sin poder aportar mucho, ahora es un hombre clave.







