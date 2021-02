América y Santa Fe, con distinto presente, reviven la última final

América y Santa Fe se vuelven a cruzar muy rápido, aún con el recuerdo fresco de la última final, cuando los escarlatas se quedaron con la estrella del 2020 y a los cardenales les tocó verlos celebrar en El Campín.

Este jueves, las cosas son diferentes, aún no hay un título en juego, pero sí están en el camino para llegar a él. Se enfrentan en la séptima fecha de la Liga y con realidades diferentes.



Es el duelo de rojos, un partido de mucha rivalidad, y más después del episodio del pasado diciembre. Jugarán en el Pascual Guerrero, donde justamente el América amarró la estrella con una victoria contundente 3-0, cuando Santa Fe jugó su peor partido del año. Así que será un duelo especial para ambos.



Las realidades son diferentes porque el América aún no despega del todo, aún genera dudas y le falta la eficacia con la que remató el 2020. Lleva cinco puntos y una sola victoria en 4 partidos jugados.



Y en casa no ha podido ganar: ya empató con Águilas y Bucaramanga. Así que tiene la urgente necesidad de empezar a escalar. América extraña a su volante Duván Vergara, figura del 2020 y quien no ha podido coger ritmo. Ahora está lesionado y no jugará este jueves.



Su DT, Juan Cruz Real, quien hoy estará ausente porque dio positivo para covid-19, espera que tras la victoria del fin de semana contra Chicó, el equipo despegue.



“Esperamos poder tener una sumatoria de partidos para seguir acumulando puntos importantes y en cada partido poder encadenar victorias”, dijo el DT.



Del otro lado está Santa Fe, que vive un arranque de Liga especial, con 12 puntos bien logrados, producto de cuatro victorias. Mantiene sus fortalezas: es contundente de local y pelea los partidos de visitante. Ya no tiene a Sambueza, y, de momento, no lo ha extrañado. El equipo genera juego, opciones de gol y anota.



Lleva 6 goles y solo ha recibido 2. Su única derrota fue en la primera jornada contra Nacional, en un partido atípico en el que siendo visitante impuso condiciones en el Atanasio Girardot.



Este jueves uno de sus hombres más destacados es un ex-América, Jhon Arias, que se ganó el puesto en el equipo y ha encajado de la mejor manera. El domingo fue clave en la victoria contra Bucaramanga, 2-0.



“Al equipo lo siento bien, cómodo en la cancha, tanto los jugadores que inician como los que ingresan. Eso nos ilusiona, esperemos que sigamos haciendo las cosas mejor y, como siempre he dicho, las cosas no son como están sino como terminan, y queremos terminar peleando el título”, dijo el DT Harold Rivera.



