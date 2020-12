Castellanos despeja las dudas: está listo para la final contra América

Leandro Castellanos está de vuelta, se esforzó y se recuperó y estará en el arco de Santa Fe este domingo en la ida de la final contra el América.



El portero, que estaba en duda por una lesión muscular, fue confirmado por el propio DT Harold Rivera, quien en la antesala del juego dijo que ya las dudas quedaban despejadas.



Leandro está motivado y habló de lo que se espera de la final, del rival y del trabajo que deben realizar en Santa Fe para alcanzar la estrella.

La final: "Ha sido un año complejo, entonces va a ser una estrella importante. El fútbol es, de lo menos importante lo más importante, lo que nos une, nos apasiona y es gratificante llegar a esta gran final. El mensaje es de unión, de esperanza. Queremos darles alegrías como futbolistas".



Volver: "Sufrimos por no estar contra La Equidad, pero somos un conjunto fuerte internamente, con capacidades, sabíamos de la capacidad de Omar. No dependemos de individualidades sino de un colectivo. Estar en la final es la ilusión de todo futbolista".



Sensaciones: "No hay mañana. Es la final. Más allá de la jerarquía es seguir lo que venimos haciendo, una idea bien planteada. El país sabe a qué jugamos y es seguir haciéndolo".

Motivación: "Fe y huevos nos representa como esencia, creyendo desde lo espiritual y desde el trabajo. Lo otro es lo que se necesita para afrontar momentos".



Los jóvenes: "Tenemos una columna vertebral acostumbrada a este tipo de situaciones. Tenemos que darles ejemplo, los jóvenes saben la obligación de la institución, son maduros. Se van a comportar como en todo el año. Es un grupo compacto".



Poderes ofensivos: "Los números dicen que somo equipos que vamos a la ofensiva, pero es una final, no sé como será. Hay que estar preparados. Desde lo táctico estar pendientes para controlar, y con la ilusión de tener eficacia en la ofensiva".



Liderazgo: "El líder primario es el profe, tenemos tranquilidad. Los jugadores con su experiencia lideran su aspecto, sabiendo que el ejemplo es el legado con los jóvenes. Tenemos varios líderes. Eso va a ser importante".



