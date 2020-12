A ganar otra vez de local, la obsesión del DT del América en la final 

América cuenta las horas para saltar a la cancha del Pascual Guerrero a disputar el partido de ida de la final contra Santa Fe, este domingo.



Antes del juego, el técnico Juan Cruz Real se refirió a lo que se espera, a la estrategia y a las virtudes propias y del rival. Además, manifestó que necesitan volver al triunfo como locales.



Estas fueron sus declaraciones.

Rival: "Santa Fe es muy buen equipo, hizo buen semestre, es un rival complejo y creo que mis jugadores merecen estar en la final y va a ser difícil como cualquier final".



Momento de ser campeón: "Uno sabe que tiene la posibilidad, pero primero está el colectivo y lo que he tratado de procesar es la forma, en estos momentos tenemos que enfocarnos para estar en estado mental apropiado para estos dos partidos. Lo que siento es alegría por todo, pero principalmente por los jugadores, por su sacrificio, y hoy tienen la justa recompensa de jugar los partidos definitorios"



Antecedente: "No hace mucho nos enfrentamos y eso quizá nos puede dar sensaciones, pero cada partido es distinto y es una nueva historia y tenemos que pensar en la actualidad de cada uno, eso pasó hace un mes".



Cantera: "Estamos contentos de que jugadores que han salido de la cantera hayan podido aportar y tener buen rendimiento para poder sostenerse. La idea no es poner juveniles por ponerlos, sino que puedan sostenerse. Los jóvenes han podido rendir bien. Tienen que estar aterrizados y pensar que esto recién empieza y escuchar a los más grandes".



Idea de local: "La mayor parte que jugamos en todos contra todos fuimos fuertes de locales, quizá con un bache en los recientes. Y de local queremos ganar, si podemos tener el rendimiento de visitante y mejoramos de local cerca del ideal. Hubo matices de local como quedar con un jugador menos. Tenemos el planteamiento del rival que son partidos más cerrados en Cali y afuera es distinto, con más espacio. Buscaremos volver a ganar de local".

Concentración: "Hay que jugar bien y eso es de la mano con la concentración y la inteligencia emocional. Habrá momentos que estar menos mejor y otros que el rival intentará superarnos".



Virtud: "Tenemos idea clara, con el tiempo de trabajo que no es tanto se ha asimilado bien, de menos a más. Hemos tenido partidos con la idea que pretendemos. Cuando uno juega debe hacer acciones de defensa y ataque bien hechas para jugar bien".





