América hizo tres goles y ganó 1-0: se acerca a los ocho

América de Cali derrotó 1-0 este domingo al Deportivo Pereira por la fecha 11 de la Liga I-2021 en el Estadio Pascual Guerrero -donde Joel Graterol fue figura y parte atajó un penalti en el cierre del segundo tiempo- y con 15 puntos quedó a 2 de Medellín (octavo), Junior (séptimo) y a 3 del quinto, Nacional.

Dichas cifras vuelven a dejar al conjunto vallecaucano con vida para buscar un cupo en los cuartos de final. El partido fue dinámico en el comienzo. Como ha sido habitual, los rojos salieron a presionar a su rival, cerrándole espacios y evitando que jugara limpio desde atrás. Sin embargo, a esa posesión no le agregó eficacia y estuvo en riesgo de recibir por lo menos un gol del visitante, que se movió bien en ataque.



El campeón colombiano fue más, dominó con mayor porcentaje, aunque le sigue faltando potencia en la última decisión. A ello se suma que el VAR le negó dos acciones que terminaron en el fondo de la red.



Sin mucho, Pereira también llevó riesgo a la defensa anfitriona. Delio Ramírez habilitó a Bryan Castrillón por la derecha y el extremo ‘matecaña’, que ratificó su importancia en el desequilibrio individual, impactó el balón por encima ante la salida de Joel Graterol, en el minuto 4.



Al minuto 12, Carrascal fue apretar a Franco Arizala por el costado derecho, la pelota le quedó a Daniel Quiñones, quien se tuvo confianza y remató rastrero en diagonal para vencer a Harlem Castillo para el 1-0. Sin embargo, el árbitro Edilson Ariza fue a revisar el VAR y anuló la anotación por una mano involuntaria de Carrascal.



Pereira tuvo otro acercamiento a los 22 minutos en una mala salida de Graterol y el disparo de Castrillón se perdió al tiro de esquina. Castrillón eludió a Daniel Quiñones y Graterol salvó.



A los 31, después de un juego de ‘ping pong’, América se fue en ventaja gracias a la presión de Carrascal, la pelota le quedó a Moreno en el remate, el balón en el palo y lo recogió Yesus Cabrera para superar a Castillo. Pero otra vez el VAR invalidó la jugada por fuera de lugar del peruano Aldaír Rodríguez, quien intervino en el toque previo.



Sobre 51, primero Yesus y luego Rodríguez no pudieron concretar una llegada clara al arco de Castillo, luego que Diego Peralta evitara el tanto sobre la línea de gol.



Luis Sánchez entró por Héctor Quiñones en el inicio del segundo tiempo, por lo que Luis Paz pasó a ser zaguero central con Marlon Torres y Pablo Ortiz al costado izquierdo.



América volvió a la carga y al minuto del reinicio el peruano Rodríguez mandó el esférico por encima cuando le llegó un centro en el área.



Pereira respondió con un derechazo de Jorge Bermúdez y Graterol envió la pelota al tiro de esquina. Luego fue Carrascal en un tiro libre que detuvo Castillo.



La justicia llegaría al minuto 7 con una salida rápida desde atrás con Graterol a Daniel Quiñones que le cruza el balón en diagonal a Sánchez por la izquierda, este le toca de taquito a Yesus Cabrera y el volante cartagenero se dio media vuelta para, ahora sí, celebrar el 1-0.



A los 15, de nuevo Castrillón ganó en velocidad y gambeta por izquierda, metió el centro al área y Arizala no alcanzó a empujar el balón ante Graterol.



El técnico Juan Cruz Real reacomodó su defensa a los 18 minutos con la entrada de Kevin Andrade por Aldaír y refrescó el ataque con Díber Cambindo por Jeison Lucumí.

Por su parte, Alexis Márquez incluyó a Gilberto García por Jorge Bermúdez, a Ever Valencia por Delio Ramírez y a Henry Rojas entró por Maicol Medina, y hubo momentos en que se arrimó con riesgo, siempre a través del escurridizo Bryan Castrillón.



Los ‘matecañas’ volvieron a llegar a los 19 con Castrillón y Medina, pero Carrascal se interpuso en el camino del volante visitante.



Sin posibilidad de tejer juego por la mitad, Vásquez probó con un derechazo que detuvo Graterol a los 25. Cambindo también pudo aumentar la cuenta a los 26, pero su remate de zurda pegó en un defensor rival para irse al tiro de esquina.



Castrillón, el hombre que más insistió en la visita, volvió a servirle el balón arriba a Arizala y el atacante pereirano no saltó con precisión.



Quién más, sino Castrillón, eludió a Carrascal en el área, el volante rojo lo fauleó y Edilson Ariza fue a revisar el VAR para dar penalti, que cobró Ever Valencia y atajó Graterol sobre el poste derecho a los 40 minutos, acción que les permite a los escarlatas seguir alimentando la esperanza de meterse entre los primeros ocho.



Cruz Real cerró el partido con el ingreso de Ureña por Quiñones y el debut de Joao Rodríguez por Santiago Moreno, a los 44 minutos.



Aunque las emociones no terminaron allí, ya que Sánchez y Castrillón produjeron dos remates en ambos pórticos para darle final a un emotivo encuentro en el Pascual.



Hace 15 años que Pereira no le gana al América en el Pascual Guerrero, la última vez fue en el segundo torneo de 2006.



En la próxima jornada, América disputará el clásico vallecaucano ante el Cali en Palmaseca, el jueves 11 de abril (8:00 p.m.), mientras que el Pereira recibirá a Boyacá Chicó el martes 15 de marzo (8:00 p.m.).





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces

