América abrió la fecha sin goles empatando con Patriotas 

En un partido para reflexionar, América de Cali empató 0-0 con Patriotas Boyacá en la apertura de la sexta fecha de la Liga BetPlay II-2021 en el Estadio Pascual Guerrero, ante cerca de 6.000 espectadores que querían ver ganador a su equipo.



Tal como lo anunció en la rueda de prensa que precedió al encuentro, Juan Carlos Osorio volvió a su habitual rotación y presentó 8 caras nuevas respecto a la formación que perdió 2-0 con el DIM, haciendo también variantes en la ubicación de esas fichas.



Pero el ensayo no sirvió para alcanzar los tres puntos, porque el cuadro escarlata lució atropellado, no contó con la eficacia suficiente y el jugador que más intentó, Joao Rodríguez, vio con impotencia que el balón no entró en el pórtico de Carlos Mosquera.



Joel Graterol, Geovan Montes –su primer juego oficial con la roja–, Elvis Mosquera, Gustavo Carvajal –también debutó–, Mauricio Gómez, Joao Rodríguez, Joao Rodríguez y Gustavo Torres fueron los ocho hombres por los que apostó Osorio como inicialistas, pero la estrategia no le funcionó ante un adversario que con muy poco supo aguantar en el fondo para llevarse un punto.



El 0-0 ratificó lo visto en la cancha. Con un América incómodo, que si bien generó algunas llegadas no fue claro y por momentos le faltó precisión en los pases, mientras el visitante se movía con facilidad y se acercaba por la derecha gracias a la habilidad de Kevin Aladesanmi.

Juan Carlos Osorio, técnico del América de Cali.

La parte inicial resultó lánguida, aburrida, sin emociones, porque el cuadro anfitrión no contó con la serenidad suficiente para vencer al guardameta Carlos Mosquera, al que exigió en acciones individuales. Y la segunda no fue diferente, ya que las intenciones de Joao Rodríguez quedaron en eso, sin traducirse en gol, y tampoco bastó la presencia de Adrián Ramos.



Aladesanmi probó con un derechazo fuera del área y el arquero Joel Graterol tuvo que enviar el balón al tiro de esquina, sobre los 4 minutos.



Deinner Quiñones eludió dos rivales, incluyendo un túnel, y con zurdazo remató ligeramente desviado sobre el travesaño, a los 16.



Quiñones gestó una nueva aproximación a los 22, pero Mauricio Gómez fue egoísta al no tocar con Joao Rodríguez, y tampoco alcanzó a conectar al arco, en el minuto 22.



Joao se internó por la izquierda y remató abajo, pero Mosquera desvió el esférico al tiro de esquina a los 33. Rodríguez volvió a intentar a los 39 luego de una triangulación, pero otra vez el golero visitante impidió que el balón entrara sobre el vertical derecho.



Para el complemento se dieron las siguientes variantes: En América ingresaron Luis Alejandro Paz por Kevin Andrade y Émerson Batalla por Gustavo Carvajal. En Patriotas salió Héctor Solano y entró el venezolano Edgardo Brito.



Joao intentó desarrugó a Mosquera con un potente derechazo, con un balón que se desvió al tiro de esquina. A los 3 minutos otra vez probó y el balón pasó besando el horizontal.



Joao desbordó por la izquierda y centró al área chica, pero Batalla no llegó a puntear la pelota, a los 15.



El elenco boyacense implementó un nuevo cambio: Felipe Ávila por Michael Ordóñez a los 20.



Una molestia muscular sacó del partido al lateral Elvis Mosquera y lo reemplazó Adrián Ramos a los 23, mientras que Adrián Pablo Ortiz por Jorge Segura a los 27.



José Leudo produjo el primer remate de Patriotas a los 25. Joao remató por enésima vez a los 32 y el esférico pegó, otra vez, en la base del vertical derecho.



Juan David Niño, técnico de Patriotas, también incluyó a Martin Payares por Carlos de las Salas, en busca de mayor contención y al final se salió con las suyas.



El conjunto escarlata sumó 10 puntos –los mismos de Millonarios, Alianza Petrolera y Envigado– de 18 disputados y parcialmente es quinto, a falta del resto de la jornada.



En la séptima fecha, América visitará a Santa Fe el domingo 29 de agosto (6:05 p.m.), en tanto que Patriotas Boyacá recibirá ese mismo día (2:00 p.m.) a Pasto.

Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces

