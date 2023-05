Partido plano y poco emocionante en el Pascual Guerrero. América de Cali y Once Caldas no pudieron hacerse daño en el Pascual Guerrero y el equipo caleño dejó escapar una oportunidad de meterse en la pelea por ser cabeza de grupo en el cuadrangular.

El cuadro escarlata se vio superado en el comienzo del partido. Once Caldas se aproximó en varias ocasiones pero errores a la hora de la decisión final evitaron que pudiera tomar ventaja en el marcador. Sin embargo,, en la mitad del primer tiempo, América mejoró y comenzó a causar estragos en el arco defendido por Chax.

Carlos Darwin Quintero fue el jugador más activo en el local y, junto con Adrián Ramos, organizaron al equipo dentro del campo. El extremo tomó la lanza e impulsó a América a buscar el resultado.



En el segundo tiempo, el desarrollo fue similar. El equipo caleño estuvo cerca del gol con remates de media distancia y jugadas individuales. Once Caldas, por su parte, también hizo daño pero no pudo concretar.



Dayro Moreno y Shérman Cárdenas se movieron entre líneas y generaron espacios para atacar, pero el más destacado fue el portero Chaux, quién tuvo intervenciones que permitieron al equipo sumar una unidad necesaria para la tabla de promedios.



En el minuto 83', ocurrió la primera incidencia importante del partido. Franco Leys, en una jugada completamente innecesaria, entró con dureza sobre Jeyson Velasco y vio la amarilla. El jugador de América fue reemplazado debido a que se 'limpiaba' las tarjetas para la siguiente instancia, sin embargo, el VAR llamó al juez principal y la tarjeta cambió de color.



Con la roja, el defensor argentino de 29 años se perderá partidos de la próxima instancia.



En la fecha 20, última de la primera instancia del torneo, América tendrá una nueva ocasión de luchar por el punto invisible. Enfrentará a Atlético Bucaramanga en condición de visitante y llegará a ese compromiso con un total de 32 puntos. Once Caldas, por su lado, deberá seguir luchando contracorriente para salir de la zona de descenso. El equipo blanco de Manizales será anfitrión ante Independiente Santa Fe.

