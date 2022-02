América de Cali venció 2-0 al Once Caldas en el Pascual Guerrero y así cayó el último invicto de la Liga 2022-I. El argentino Alejandro Gabriel Quintana anotó los dos goles del equipo que dirige Juan Carlos Osorio, ambos, luego de sendas habilitaciones de Adrián Ramos.

La victoria deja al América, por ahora, entre los ocho: tiene 12 puntos, mientras el equipo que dirige Diego Corredor perdió la oportunidad de acercarse a la punta del campeonato.



Un juego con entrega, a pesar del estado de la cancha



El partido se jugó en difíciles condiciones climáticas. La cancha mojada y con pozos, en algunos lugares, comprometieron el desarrollo del partido. Tanto América como Once Caldas le apostaron a la velocidad desde el comienzo del juego.



Once Caldas se zafó de entrada de ese inicio de juego de América, logrando generar las primeras acciones. Valdés, García y Barbaro probaron la resistencia del arquero Novoa, que respondió al controlar pelotas que podrían complicarse.



De a poco, América, que tuvo por primera vez en la cancha al español Iago Falqué, logró tener de nuevo el control de la pelota, siendo incisivo por la banda. La jugada de mayor peligro fue un centro desde la izquierda que el zaguero Fáiner Torijano casi manda a su propia portería.



Las complicaciones para los locales llegaron con la lesión de Luis Sánchez, que dejó el campo con signos de alarma, pues recientemente volvió de una grave lesión en su rodilla. Su lugar lo ocupó Juan Portilla.



Cuando América se hacía con la pelota, Once Caldas se cerraba y no daba espacio alguno. Ante eso, los locales trataron de rematar desde afuera del área, pero sin mayor peligro.

La entrada de Quintana cambió el partido



Para el segundo tiempo, América salió sin Falqué ni Brayan Medina. Por ellos entraron Quintana y Micolta.



La llave del gol la encontró América, en el minuto 56. Larry Angulo habilitó a Adrian Ramos, quien le bajó la pelota a Quintana para que el argentino anotara el 1-0, ante la regular salida del portero Gerardo Ortiz.



Si en otras ocasiones el DT Juan Carlos Osorio había sido criticado por los cambios, esta vez lo que pensó para la segunda etapa le dio resultado. Ramos volvió a servir de asistidor, poniéndole una gran pelota a Alejandro Quintana en el borde del área. El argentino sacó un excelente remate, de primera intención, para conseguir el 2-0, a los 22 de la segunda etapa.



Si Diego Novoa se mostró seguro, lo ratificó sobre el final. Acción de Juan David Pérez, rematando de cara al arco, para que el bogotano adivinara la trayectoria y sacara una pelota complicada y mantuviera la portería en cero y le diera aire al América, que ahora se alista para el clásico contra Deportivo Cali.



