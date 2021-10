Fuertes incidentes tras la derrota de América contra Nacional

El partido entre América de Cali y Atlético Nacional, que se disputaba en el estadio Pascual Guerrero, fue suspendido por el árbitro Andrés Rojas, luego de graves disturbios provocados por fanáticos del club local.



América perdía 0-2 con Nacional, un resultado que deja en entredicho al técnico del club rojo, Juan Carlos Osorio. Ya desde antes del juego se reportaron algunos incidentes y versiones de prensa hablan de que el bus del equipo local fue apedreado.

Los hinchas del América explotaron

América vs. Nacional Foto: Michael Puertas

Cuando el partido llegaba al minuto 90, fanáticos de la tribuna sur invadieron el campo de juego y uno de ellos estuvo a punto de agredir físicamente al técnico Osorio. El juez Andrés Rojas suspendió el partido.



🔴 El partido entre América de Cali y Atlético Nacional, que se disputaba en el estadio Pascual Guerrero, fue suspendido, luego de graves disturbios provocados por fanáticos del club local.



Cuando se anunció la vinculación de Juan Carlos Osorio como director técnico, muchos pensaron que con su experiencia y trayectoria internacional iba a mantener los triunfos recientes del cuadro escarlata.



Pero hoy, tres meses después, los aficionados no lo quieren ver más en el banquillo rojo. Viene de derrota en derrota, pasando por Copa Suramericana, Superliga, Copa y Liga Betplay, y este domingo el 0-2 que sufrió a manos de Nacional, uno de los acérrimos rivales del equipo, cientos de ellos invadieron la pista del Pascual Guerrero desde la tribuna Sur y obligaron a que el árbitro Andrés Rojas no diera el tiempo de adición.



Los jugadores de ambos equipos tuvieron que salir raudos hacia los camerinos, pero primero lo hizo Osorio, escoltado por la Policía, mientras caían objetos desde las tribunas.



El Esmad tuvo que desplegar a todos sus efectivos para evitar que sucedieran hechos qué lamentar.



Lo cierto es que América de Cali tiene aún opciones matemáticas, si gana los cinco partidos que le faltan, pero ni siquiera de local ha podido hacer una buena campaña y depende no solo de sus resultados, sino de que los clubes que le anteceden resbalen en sus compromisos.

El malestar en América

Los hinchas del equipo escarlata se han venido quejando de la gestión del técnico Osorio, que llegó a mitad de año y tiene contrato por dos años.



La afición ha explotado en sus críticas tras los malos resultados, la forma de juego del equipo y la reciente derrota en la Superliga contra Santa Fe, cuando además el técnico hizo gestos ofensivos hacia la afición cardenal.



Este domingo, el ambiente estuvo tenso en las tribunas desde el comienzo del partido, y se puso peor con el juego del equipo y el resultado, con otra dolorosa derrota, ahora ante otro clásico rival como Atlético Nacional.



Condicionado a que debe ganar todo lo que le falta. En la fecha 16 América visitará al Tolima el jueves 28 de octubre (8:10 p.m.). Luego vendrán Alianza Petrolera, Equidad, Pasto y Pereira.



