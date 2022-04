América tenía liquidado a Millonarios y lo tuvo cerca de una goleada impensable antes del juego, pero los azules maquillaron un poco su peor partido en el semestre con dos goles en tiempo de reposición, para, al final, perder 3-2 en el estadio Pascual Guerrero.

Millonarios, que era líder antes de comenzar la fecha 14, no pudo seguirles el paso a Nacional y a Tolima, que ganaron en esta jornada, y ahora está en la tercera casilla, con 29 puntos. Y comienza a mostrar una tendencia preocupante: si bien aún tiene la valla menos vencida, está cerca de la punta y tiene a tiro la clasificación a las finales, cuando el nivel de exigencia sube, el equipo no responde.

Los partidos en los que Millonarios ha quedado en deuda

Los azules perdieron en casa, y bien, contra Nacional. Luego, contra un Medellín con 10 jugadores desde los 10 minutos, se enredó, no fue capaz de darle vuelta a la situación y perdió sin atenuantes. Y contra Junior, mostró errores defensivos que el rival no supo aprovechar, aunque le alcanzó para ganar con un gol de Ríchard Celis en tiempo de reposición. Eso, para no hablar de lo sucedido en los dos partidos contra Fluminense, que lo dejaron afuera de la Copa Libertadores.



(Lea también: Selección Colombia: estos futbolistas ya no volverían a jugar un Mundial)



Esta vez, América no tuvo la piedad del Junior y tuvo un partido que era redondo hasta el tiempo de reposición, y que dejó pensando a sus hinchas acerca de qué tanto caso le hacía Juan Carlos Osorio a su asistente, Pompilio Páez, que se despidió del club con un triunfo bien logrado, solamente con un poco del orden defensivo que nunca tuvo en la etapa del risaraldense.



América comenzó ganando con un gol de cabeza de Carlos Sierra, a los 31 minutos, tras un centro de Esneyder Mena y un error del portero Álvaro Montero, que dudó en salir y permitió que le remataran en el área.



Antes de eso, Millonarios tuvo un arranque aceptable, pero se fue diluyendo, con piezas a las que les cuesta encajar en el equipo, como los dos venezolanos, Eduardo Sosa y Ríchard Celis, ambos con muy buena técnica, pero que no se complementan. Y otro cuyo rendimiento ya preocupa, Andrés Felipe Román, quien, más allá de que la lesión le quitó continuidad, está lejos de lo que en su momento lo llevó a la Selección, a tal punto que Gamero lo sacó para el segundo tiempo.



El DT volvió a sacudir el tablero en el segundo tiempo y desacomodó el equipo: sacó a los dos laterales, Román y Perlaza, que se salvó de la roja en la última jugada del primer tiempo; mandó a Stiven Vega a marcar la punta derecha, a Andrés Murillo a la izquierda y puso a Mackalister Silva, que en la primera línea no es tan efectivo.

Dos errores en el segundo tiempo sentenciaron a Millos

América, en cambio, aprovechó todos los errores que pudo: Sierra volvió a anotar a los 20 de la segunda etapa, en una tijera en el área que se le metió entre las piernas a Montero. La jugada nació de un saque de banda, en el que la defensa azul durmió.



El tercer tanto, con Millonarios jugado por el descuento, lo anotó Daniel Mosquera, a los 41 del segundo tiempo: tomó un rechazo de Jorge Segura, llenó el hueco que había dejado Vega, le ganó de fuerza a Andrés Llinás y la metió por el palo que debía cuidar Montero.



(En otras noticias: David Ospina, tremenda atajada en el juego contra Atalanta, video)



Cuando los hinchas del América cantaban el ole, Millonarios metió un susto y del 3-0 pasó al 3-2 en la reposición. Primero, el árbitro Jhon Hinestroza sancionó penalti por falta de Brayan Medina a Daniel Ruiz, quien cobró y venció al portero Joel Graterol, a los 46.



Un minuto después, Juan Pablo Vargas puso el 3-2, al tomar un rebote del palo y meter la cabeza, luego de una jugada que fue casi autogol de Medina: el portero Graterol metió la mano y lo evitó en primera instancia. Millonarios sigue arriba, pero dejó muchas dudas.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc