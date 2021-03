América-Millonarios, duelo de gigantes por un objetivo: ¡clasificar!

El partido entre América y Millonarios se volvió clave en la pelea por la clasificación a las fases finales de la Liga. Y no solo para estos dos equipos, dos de los gigantes de la Liga, con 15 títulos para cada uno: todos los que aún están aspirando a luchar por la estrella en junio están pendientes de lo que suceda este miércoles, en el estadio Pascual Guerrero (3:30 p. m., con señal de Win Sports +).

América llega a esta jornada por fuera de los ocho, a tres puntos de la octava casilla. Su calendario, de cierta manera, debería darle una ventaja: le quedan cuatro partidos y tres de ellos los va a jugar como local.



El problema es que si algo ha fallado es el rendimiento del equipo en el estadio Pascual Guerrero. De los equipos que están en la lucha por entrar a los ocho, de lejos, es el peor local: solo ha ganado un partido, contra Pereira, por 1-0 y con un penalti errado por su rival a cuatro minutos del final. De resto, lleva cuatro empates y una derrota. Ese déficit lo tiene penando.



“Creo en mi equipo y en mis jugadores más que nunca”, dijo el DT del bicampeón colombiano, Juan Cruz Real, la última vez que jugaron en el Pascual Guerrero, cuando perdieron 1-2 con Medellín. “Nos vamos a clasificar, tomen nota de eso, alguna vez lo dije porque sé cómo van a venir estos días, no nos den por muertos”.



Por lo pronto, el equipo respondió: así como es uno de los peores locales, también es el mejor visitante, con cuatro victorias y tres empates en ocho encuentros; el más reciente triunfo, el domingo, contra Alianza Petrolera (1-2).

Millonarios, por su parte, tiene la clasificación más cerca. De ganar en el Pascual Guerrero llegaría al que hoy es el ‘número mágico’ para asegurarse entre los ocho, 29 puntos, aunque lo mejor será seguir sumando no solo para afianzarse, sino para quedar bien ubicado para el sorteo de las fases finales del torneo.



El camino de Millos en este semestre ha sido marcado por puntos altos y también por caídas pronunciadas en el rendimiento. La salida de jugadores importantes, como Matías de los Santos y Andrés Felipe Román, y también las lesiones musculares no le han permitido estabilizar la nómina.



De hecho, para este partido no tiene disponibles a dos de los jugadores más experimentados del plantel, Mackalister Silva y Fernando Uribe, además de la situación de Fredy Guarín, quien pidió permiso para ausentarse por problemas personales, algo que hizo crecer los rumores sobre su renuncia al equipo.



“Vienen cuatro partidos importantes, con equipos que también están peleando la clasificación. Veo al equipo más consolidado, con la idea que queremos. Estamos cerca, en estos cuatro partidos sacar el mayor puntaje posible, obtener una posición más digna. En el partido contra América, ahí puede estar la clasificación directamente para nosotros”, explicó el técnico de Millonarios, Alberto Gamero, tras el triunfo 2-1 contra Bucaramanga.



América y Millos son dos gigantes. Pero la historia se escribe a diario. Y este miércoles, en el Pascual Guerrero, se puede definir una temporada.



