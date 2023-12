América vs. Millonarios ya tiene árbitro: estas son las designaciones del fin de semana

El Deportes Tolima buscará este sábado un triunfo ante Águilas Doradas, en la quinta jornada del Grupo A de los cuadrangulares de la liga colombiana, que le permita clasificar anticipadamente a la final del Torneo Clausura.



El equipo de Ibagué, dirigido por el exportero David González, suma 12 puntos y le saca cinco de diferencia al Junior de Barranquilla, que es segundo, a falta de dos partidos para que culminen los cuadrangulares. El tercer puesto lo ocupa Águilas Doradas y el último de la zona, con un punto, es el Deportivo Cali, que el sábado será juez del Tiburón, al que recibirá en casa.

En el Grupo B, Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín (DIM) jugarán el domingo un clásico paisa definitivo, pues ambos equipos llegan vivos a este encuentro, mientras que el América será juez en Cali de Millonarios.



La zona la lidera el DIM con nueve puntos y le gana el primer lugar a Millonarios, que tiene la misma cantidad de unidades, por la ventaja deportiva que tiene al haber terminado la fase regular del torneo en el segundo lugar. Nacional, entre tanto, es tercero con seis unidades y América ocupa el último lugar sin puntos.

Los árbitros

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de árbitros que dirigirán los partidos por la fecha 5 de los Cuadrangulares Finales de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2023



LIGA BetPlay DIMAYOR II-2023

CUADRANGULARES FINALES

FECHA 5



Deportes Tolima vs. Águilas Doradas

Central: TRUJILLO FERNEY – CASANARE

Asistente Nro.1: NAVARRO LUIS – VALLE

Asistente Nro.2: WILCHEZ VICTOR – BOYACÁ

Cuarto Árbitro: MAYORGA JAIRO – TOLIMA

VAR: TRUJILLO LUIS – VALLE

AVAR: VACA JUAN – BOGOTÁ



Deportes Cali vs. Junior FC

Central: ESPINOSA DAVID – ANTIOQUIA

Asistente Nro.1: ROLDÁN MIGUEL – ANTIOQUIA

Asistente Nro.2: ZEMANATE JAVIER – HUILA

Cuarto Árbitro: DELGADO LUIS – VALLE

VAR: PÉREZ MAURICIO – ANTIOQUIA

AVAR: GÓMEZ JHON – ANTIOQUIA



Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Central: HINESTROZA JHON – CHOCÓ

Asistente Nro.1: ECHAVARRIA ELKIN – ANTIOQUIA

Asistente Nro.2: GARCÍA JUAN – ANTIOQUIA

Cuarto Árbitro: PIEDRAHITA JOSÉ – ANTIOQUIA

VAR: ACUÑA FERNANDO – BOYACÁ

AVAR: BARONA ROBINSON – VALLE



América de Cali vs. Millonarios FC

Central: RUIZ DIEGO – META

Asistente Nro.1: GALLEGO JHON – CALDAS

Asistente Nro.2: PADILLA YAIR – MAGDALENA

Cuarto Árbitro: ARARAT NOLBERTO – VALLE

VAR: MANJARREZ NÉVER – CÓRDOBA

AVAR: PATIÑO JAVIER – META



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

